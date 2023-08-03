Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yapılandırma kapsamındaki vergi borçları ile gelir vergisi ve motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 2. taksit ödeme süresinin uzatıldığını duyurmuştu. Peki, MTV 2. taksit ödemeleri için son gün ne zaman, bugün mü? MTV ödemesi nasıl yapılır? Ek MTV ödemesi ne zaman yapılacak?

EK MTV ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?



Kanunun yayımı itibarıyla MTV mükellefi olan kişilere, 2023 için tahakkuk ettirilen MTV'nin tamamı kadar ek vergi tahakkuk ettirilecek.



Ek MTV'nin taksiti kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın yani ağustos sonuna kadar, ikinci taksiti ise kasım sonuna kadar ödenecek.