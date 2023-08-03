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MTV 2. taksit ödemeleri için son gün ne zaman, bugün mü? MTV ödemesi nasıl yapılır? Ek MTV ödemesi ne zaman yapılacak?

Yapılandırma ödemeleri için araştırmalar hız kazandı. Bu kapsamda bulunan MTV ödemelerinde ise süre uzatılmıştı. Vatandaşlar son ödeme tarihi hakkında aramalara başladı. Peki, MTV 2. taksit ödemeleri için son gün ne zaman, bugün mü? MTV ödemesi nasıl yapılır? Ek MTV ödemesi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 06:05 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 06:05
MTV 2. taksit ödemeleri için son gün ne zaman, bugün mü? MTV ödemesi nasıl yapılır? Ek MTV ödemesi ne zaman yapılacak?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yapılandırma kapsamındaki vergi borçları ile gelir vergisi ve motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 2. taksit ödeme süresinin uzatıldığını duyurmuştu. Peki, MTV 2. taksit ödemeleri için son gün ne zaman, bugün mü? MTV ödemesi nasıl yapılır? Ek MTV ödemesi ne zaman yapılacak?

EK MTV ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kanunun yayımı itibarıyla MTV mükellefi olan kişilere, 2023 için tahakkuk ettirilen MTV'nin tamamı kadar ek vergi tahakkuk ettirilecek.

Ek MTV'nin taksiti kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın yani ağustos sonuna kadar, ikinci taksiti ise kasım sonuna kadar ödenecek.

EK MTV ÖDEMEYEN TAŞITA MUAYENE YOK

2023'ün ikinci yarısı ilk defa tescil edilen sıfır kilometre aracın ek MTV'si ise 6 aylık dönemden yarım hesaplanacak ve peşin ödenecek. Yani, Eylül 2023'te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobil için yıllık MTV'nin yarısı kadar ek MTV alınacak.

Ek MTV ödenmemiş taşıta muayene yapılmayacak.



DEPREMDEN ETKİLENENLER MUAF TUTULACAK

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacak.


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