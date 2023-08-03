İstanbul’a turist akını: Ziyaretçi zirvesinde Ruslar var!

İstanbul'a yılın ilk 6 ayında gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 7 milyon 903 bin 538 oldu. İstanbul'u tercih eden yabancı ziyaretçiler arasında Ruslar 171 bin 936 kişiyle ilk sırada yer aldı. Rusya'yı 115 bin 987 turistle Almanya, 102 bin 801 kişiyle ABD, 84 bin 801 ziyaretçiyle İran, 84 bin 196 kişiyle Suudi Arabistan, 75 bin 91 turistle İngiltere, 50 bin 149 ziyaretçiyle İtalya, 44 bin 560 kişiyle Fransa ve 42 bin 315 ziyaretçiyle Irak takip etti.
TURİZM GELİRİNE 'KUPA' DOPİNGİ
Mastercard, Haziran ve Temmuz aylarını kapsayacak şekilde Türkiye'de kart üzerinden yapılan turist harcama verilerini hesapladı. Analizde, 10 Haziran'da İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının gerçekleştiği hafta sonu iki aylık dönemde en fazla harcamanın yapıldığı aralık olarak öne çıktı. 9-11 Haziran hafta sonunda bir önceki yılın aynı hafta sonuna kıyasla yüzde 46, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 33 daha fazla turist harcaması gerçekleşti.
OTODA ÇİFTE REKOR
Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 115.4 artarak 112 bin 459 adet oldu. Bu sonuçla hem tüm zamanların en iyi Temmuz ayı hem de bu yılın en yüksek satış rakamına ulaşıldı. Otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109.4 artarak 85 bin 916 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 137.5 artarak 26 bin 543 adet oldu.
7 ay sonunda da toplam otomotiv pazarı yüzde 63.1 artarak 668 bin 828 adet olarak gerçekleşti. İlk 7 ayda otomobil satışları yüzde 61.7 artarak 516 bin 288, hafif ticari araç satışları ise yüzde 68 artarak 152 bin 540 olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, hafif ticari araç pazarı bu rakamlarla 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 83.1 arttı.
SIFIR ARAÇ SORUNU ÇÖZÜLDÜ, FİYATLAR DURDU
Ticaret Bakanlığı'nca, otomotiv sektöründe fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı alınan tedbirler sonucunda; kanun dışı ilan sayılarında ciddi düşüş sağlandığı, galerilerde sıfır otomobillere ulaşım sorununun ortadan kalktığı, fiyatların 3 haftadır artış göstermediği ve yer yer düşüşler de gözlemlendiği duyuruldu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Son düzenlememiz olan araç alım satımında kural ihlalinde araç başına 300 bin lira ceza uygulamasıyla birlikte, kanun dışı ilan sayılarında ciddi düşüş sağlanmıştır" denildi.
Açıklamada, şöyle devam edildi: "Bu düzenlemelerin etkisiyle, araç satışlarının oto pazara yönelmeye başladığı, bununla birlikte vatandaşlarımızda fiyatların düşüşe geçeceği beklentisi ağırlık kazandığından, bu aşamada ikinci el araç alım satımında yavaşlama olduğu görülmüştür. Herkes kurallara riayet ettiğinde ve fırsatçılara prim verilmediğinde, otomotivde oluşan yapay sorunlar çözüme kavuşturulacaktır. Bu sayede, vatandaşlarımızın arzu ettiği şartlar tekrar oluşacaktır."
İŞ GARANTİLİ ÜNİVERSİTE
ÖSYM tarafından yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda, Türkiye'de ilk kez ön lisans düzeyinde öğrenci kabulü yapacak bölümler arasında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da açılan 'Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Ön Lisans Programı' da yer aldı. Örgün eğitim verilecek programa alınacak 25 öğrenci, ÖSYM tarafından yapılan YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde tercihleri doğrultusunda yerleştirilecek.
Bölüme yatay geçiş ve uluslararası öğrenci kabulü de yapılabilecek. Program Başkanı Öğretim Görevlisi Emrah Dikbıyık, "Türkiye'de bir ilk olarak, öncelikle sanal ve artırılmış gerçeklikle alakalı uygulama geliştirecek, sektörlere istihdam sağlayacak mezunlar vereceğiz. Geleceğin meslekleri arasında yer alan ve Türkiye'de de hemen hemen iş garantili diyebileceğimiz mezunlara sahip olacak bir program" şeklinde konuştu.