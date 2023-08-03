İstanbul’a turist akını: Ziyaretçi zirvesinde Ruslar var!

İstanbul'a yılın ilk 6 ayında gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 7 milyon 903 bin 538 oldu. İstanbul'u tercih eden yabancı ziyaretçiler arasında Ruslar 171 bin 936 kişiyle ilk sırada yer aldı. Rusya'yı 115 bin 987 turistle Almanya, 102 bin 801 kişiyle ABD, 84 bin 801 ziyaretçiyle İran, 84 bin 196 kişiyle Suudi Arabistan, 75 bin 91 turistle İngiltere, 50 bin 149 ziyaretçiyle İtalya, 44 bin 560 kişiyle Fransa ve 42 bin 315 ziyaretçiyle Irak takip etti.

TURİZM GELİRİNE 'KUPA' DOPİNGİ

Mastercard, Haziran ve Temmuz aylarını kapsayacak şekilde Türkiye'de kart üzerinden yapılan turist harcama verilerini hesapladı. Analizde, 10 Haziran'da İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının gerçekleştiği hafta sonu iki aylık dönemde en fazla harcamanın yapıldığı aralık olarak öne çıktı. 9-11 Haziran hafta sonunda bir önceki yılın aynı hafta sonuna kıyasla yüzde 46, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 33 daha fazla turist harcaması gerçekleşti.

OTODA ÇİFTE REKOR

Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 115.4 artarak 112 bin 459 adet oldu. Bu sonuçla hem tüm zamanların en iyi Temmuz ayı hem de bu yılın en yüksek satış rakamına ulaşıldı. Otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109.4 artarak 85 bin 916 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 137.5 artarak 26 bin 543 adet oldu.



7 ay sonunda da toplam otomotiv pazarı yüzde 63.1 artarak 668 bin 828 adet olarak gerçekleşti. İlk 7 ayda otomobil satışları yüzde 61.7 artarak 516 bin 288, hafif ticari araç satışları ise yüzde 68 artarak 152 bin 540 olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, hafif ticari araç pazarı bu rakamlarla 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 83.1 arttı.