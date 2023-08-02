PTT’den 600 TL ödemenizi alın! TC kimlik son hanesi 2, 4, 6, 8 ve 10 olanlar için açıklandı! e-Devlet’ten...

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türk vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi olmak
Anne veya babanın ya da her ikisinin Türk vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi olması
15 Mayıs 2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştirmek
Doğum izni başlamadan önce kadının bir işyerinde çalışıyor olması (Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor.)
Kadının doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi yatırılmış olması
Doğum parası almak isteyen kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi...
600 TL NAKİT DOĞUM YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?
Doğum yardımı alabilmek için kişiden şu evraklar istenmektedir:
Canlı doğumdan sonra çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapılır.
Doğum yardımı dilekçesi eksiksiz olarak doldurulur. Ardından posta yoluyla gönderilir.
Bu evrakları tamamlayan kişiler Sosyal Hizmetler Merkezi ya da ev-devlet yoluyla başvuru yapabilirler.
Yurt dışında yaşayanlar ise konsolosluklar yoluyla başvurularını gerçekleştirebilir.
DOĞUM YARDIMII 2023 YILINDA KAÇ TL OLDU?
Daha önce açıklandığı gibi doğum yardım parası birinci çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü çocuk için 600 TL olarak ödenmektedir.
Doğum yardımı annenin Ziraat Bankası hesabına yatıyor. Paranın yatıp yatmadığı ''turkiye.gov.tr'' adresi üzerinden kontrol edilebiliyor.
DOĞUM YARDIMI BAŞVURU SORGULAMA EKRANI
Doğum yardımına başvurdunuz ve sonuçları merak ediyorsanız e-devlet üzerinden başvurularınızı sorgulayabilirziniz.