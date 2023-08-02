PTT’den 600 TL ödemenizi alın! TC kimlik son hanesi 2, 4, 6, 8 ve 10 olanlar için açıklandı! e-Devlet’ten...

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türk vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi olmak

Anne veya babanın ya da her ikisinin Türk vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi olması

15 Mayıs 2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştirmek

Doğum izni başlamadan önce kadının bir işyerinde çalışıyor olması (Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor.)

Kadının doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi yatırılmış olması

Doğum parası almak isteyen kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi...