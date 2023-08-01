Hesaplama tamam! 1800-3600 gün prim erken emekli ediyor! Sigorta başlangıcına göre yaş hesaplama metodu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) erken emeklilik hakkı için ilk sigorta başlangıç tarihini belirleyici kriter olarak kullanıyor. SGK uzmanları bazı durumlarda çalışanların 10, 12.5 ve 15 yılda emekli olabileceğini söylüyor. Sigorta sistemlerinde belirli koşulları yerine getiren bireylerin emeklilik sürecini hızlandırıyor. Erken emeklilik için en önemli kriter sigorta başlangıç tarihinde yatıyor. 10 yılda emeklilik imkanı sağlayan bir sistemde kişinin düzenli olarak prim ödemesi gerekiyor.
1800-3600 GÜN PRİMLE EMEKLİLİK TABLOSU ÇIKTI
Prim günü yetmeyen ancak yaşı nedeniyle bunu tamamlama imkanı da kalmayan kişiler 'yaştan emekli' olabilir. Şartlar ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yılla, yani 3600 günle emekli olmak da mümkün.
Normal emeklilik dışında bir de yaşı ilerlemiş fakat prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması bulunuyor. Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunur. Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekir.