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Yenilikçi KOBİ’lere destek: En az yüzde 60 hibe fırsatı! Kimler başvurabiliyor?

KOBİ’lerin Ar-Ge kapasitelerini, üretkenliklerini artırmalarına yönelik Eurostar-3 programında yeni çağrıya çıkıldı. Bu kapsamda yenilikçi KOBİ’lerin liderliğindeki uluslararası iş birliği projeleri desteklenecek...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023 Güncelleme 01 Ağustos 2023
Yenilikçi KOBİ’lere destek: En az yüzde 60 hibe fırsatı! Kimler başvurabiliyor?

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Yenilikçi KOBİ'lerin liderliğindeki uluslararası iş birliği projelerinin desteklendiği Eurostars-3 Programı kapsamında 2023 yılı ikinci çağrısı açıldı. Çağrı kapsamında, Türkiye'den bir ve Eurostars üye ülkelerinden en az bir ortağın katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün, süreç ve hizmet geliştirilmesi amacı taşıyan uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecek.

Yenilikçi KOBİ'lerin Ar-Ge, yenilik kapasitelerini ve üretkenliklerini artırmalarına destek verilerek, onların küresel değer zincirlerine ve yeni pazarlara erişmelerine yardımcı olmalarının amaçlandığı program kapsamında uluslararası çağrı için başvurular 14 Eylül'e kadar alınacak. Kuruluş bazlı ön kayıt 3 Ekim'e, ulusal ön proje başvuruları 5 Ekim'e kadar yapılacak.

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?
TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre; başvuru yapmak için şu kuralları yerine getirmek gerekiyor:
- Proje konsorsiyumu koordinatörü yenilikçi bir KOBİ olmalı.
- Proje konsorsiyumu birbirinden bağımsız en az 2 ortaktan oluşmalı.
- Proje konsorsiyumu en az 2 Eurostars üye ülkesi ortaktan oluşmalı.

- KOBİ ya da KOBİlerin bütçesi (altyüklenici masraflarını çıkardıktan sonra) toplam bütçenin en az yüzde 50 sine denk gelmeli.
- Hiçbir kurum ya da ülkenin bütçe payı toplam proje bütçesinin yüzde 70'ini aşmamalı.
- Proje sivil amaçlı olmalı.
- İlgili çağrı kapsamında, konsorsiyumdaki Türk ortakların toplam proje bütçesi 500 bin euroyu geçmemeli.



EN AZ YÜZDE 60 HİBE FIRSATI
Program kapsamında proje süresi maksimum 36 ay olabilecek. Çağrı kapsamında uygulanacak destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için yüzde 60, KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar için yüzde 75, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastanesi, kamu araştırma merkez ve enstitüleri için yüzde 100. Sermaye şirketlerinin personel, seyahat, danışmanlık, hizmet alımı, alet, teçhizat, yazılım, yayın alım, malzeme ve sarf giderleri ve genel giderleri için destek veriliyor.

Katılımcı ülke ve bölgeler ise şöyle: Avusturya, Belçika (Brüksel), Belçika (Flandre), Belçika (Wallonia), Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İzlanda, İsrail, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Singapur, Slovakya, Slovenya, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık.

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