Yenilikçi KOBİ’lere destek: En az yüzde 60 hibe fırsatı! Kimler başvurabiliyor?

- KOBİ ya da KOBİlerin bütçesi (altyüklenici masraflarını çıkardıktan sonra) toplam bütçenin en az yüzde 50 sine denk gelmeli. - Hiçbir kurum ya da ülkenin bütçe payı toplam proje bütçesinin yüzde 70'ini aşmamalı. - Proje sivil amaçlı olmalı. - İlgili çağrı kapsamında, konsorsiyumdaki Türk ortakların toplam proje bütçesi 500 bin euroyu geçmemeli.





EN AZ YÜZDE 60 HİBE FIRSATI

Program kapsamında proje süresi maksimum 36 ay olabilecek. Çağrı kapsamında uygulanacak destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için yüzde 60, KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar için yüzde 75, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastanesi, kamu araştırma merkez ve enstitüleri için yüzde 100. Sermaye şirketlerinin personel, seyahat, danışmanlık, hizmet alımı, alet, teçhizat, yazılım, yayın alım, malzeme ve sarf giderleri ve genel giderleri için destek veriliyor.