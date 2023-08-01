Milyonlar için pazarlık ’zam’anı! Memurlar ve emekliler için toplu sözleşme bugün başlıyor

İŞTE ZAM TEKLİFLERİ

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne dair taleplerini açıklayan Memur- Sen, 2024'te refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış teklif ediyor. Konfederasyon, 2025 yılında ise refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep ediyor. Türkiye Kamu-Sen ise memurlara ve emeklilerine 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 40 artış verilmesini, yüzde 10 refah payı eklenmesini öneriyor.

2024'ün ikinci 6 ayında yüzde 30 artış isteyen Türkiye Kamu- Sen, 2025 yılı için Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 20'şer artış, yine Ocak'ta yapılacak zammın üzerine yüzde 10 refah payı ilave edilmesini teklif ediyor.





BU TALEPLER DE MASADA

Toplu sözleşmede mali ve sosyal haklara ilişkin karara bağlanacak tekliflerden bazıları şöyle:

- Enflasyon farkı dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren verilsin ve en az 2 puan artırımlı ödensin.

- Toplu sözleşme ikramiyesi aylık bin lira olsun.

- 1. dereceye gelen bütün kamu görevlilerinin ek göstergeleri 3600 olsun.

- Memurlara aylık 7 bin 650 lira kira yardımı yapılsın.





- Ramazan ve Kurban bayramlarında ayrı ayrı 4 bin 850 lira ikramiye verilsin.

- Eş yardımı 2 bin, çocuk yardımı 500 liraya çıkarılsın, aile yardımı emeklilere de verilsin.

- Gelir vergisi yüzde 15'e sabitlensin.





- Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilsin ve tazminatları 2025 yılı sonuna kadar ödensin.

- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları 3 yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılsın.

- Fazla çalışma, harcırah, arazi tazminatı, giyecek ve yemek yardımları artırımlı ödensin. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN