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İngiliz ve Güney Koreli bakanlar mesajı verdi! Türkiye’deki yatırımlar artacak

İngiliz ve Güney Koreli bakanlardan Türkiye’deki yatırımların artacağı mesajı gelirken, Eylül’de yapılacak Yatırım Konferansı ABD’yle ticareti büyütecek...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023 Güncelleme 01 Ağustos 2023
İngiliz ve Güney Koreli bakanlar mesajı verdi! Türkiye’deki yatırımlar artacak

Mayıs'ta yapılan seçimlerde siyasi istikrarın korunması, ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası'na yapılan atamalar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ziyareti, Türkiye'yi yatırımlarda cazibe merkezi haline getirdi. MNG Kargo, DHL tarafından satın alınırken, Total Energies de Rönesans Enerji'ye ortak oldu.

Yapı Kredi Bankası'ndaki 250 milyon dolarlık hisse satışına uluslararası fonlardan 5 kattan fazla talep geldi. ABD ile yıllık bazda 31.3 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için gözler 19-20 Eylül'de yapılacak 13'üncü Türkiye Yatırım Konferansı'na çevrilirken; Birleşik Krallık İhracat Bakanı Malcolm Offord, Türkiye'de daha fazla İngiliz yatırımı görüleceğinin işaretini verdi.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ise Türkiye'yi Avrupa'daki en önemli ekonomik ortaklarından biri olarak gördüklerini ifade etti. AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Türkiye ekonomisine yıllık 60 milyar dolar katkı sağlayan 125 ABD merkezli şirketi temsil ettiklerini ve ana hedeflerinin Türkiye'yi global pazarlara taşıyan bir güç olmak olduğunu söyledi. Türkiye'de bulunan Amerikan şirketlerinin bir bölümünün Türkiye'yi bölgesel bir merkez olarak konumlandırdığını belirten Turnaoğlu, "20 üyemiz Türkiye'den 80'e yakın ülkeyi yönetiyor" diye konuştu.

DEV BULUŞMA
Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ da "Türkiye ve ABD arasında belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için önümüzdeki dönemde atacağımız ilk adım 19-20 Eylül'deki 13'üncü Türkiye Yatırım Konferansı olacak. İlk gün Goldman Sachs ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı ABD'nin önde gelen finans çevreleri ile bir araya getireceğiz. İkinci günde ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Fortune 100'de yer alan 25 Amerikalı şirketin CEO'su ile yuvarlak masa toplantısında buluşturacağız" dedi.

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