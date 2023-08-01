İngiliz ve Güney Koreli bakanlar mesajı verdi! Türkiye’deki yatırımlar artacak

Mayıs'ta yapılan seçimlerde siyasi istikrarın korunması, ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası'na yapılan atamalar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ziyareti, Türkiye'yi yatırımlarda cazibe merkezi haline getirdi. MNG Kargo , DHL tarafından satın alınırken, Total Energies de Rönesans Enerji 'ye ortak oldu.

Yapı Kredi Bankası 'ndaki 250 milyon dolarlık hisse satışına uluslararası fonlardan 5 kattan fazla talep geldi. ABD ile yıllık bazda 31.3 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için gözler 19-20 Eylül'de yapılacak 13'üncü Türkiye Yatırım Konferansı'na çevrilirken; Birleşik Krallık İhracat Bakanı Malcolm Offord , Türkiye'de daha fazla İngiliz yatırımı görüleceğinin işaretini verdi.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ise Türkiye'yi Avrupa'daki en önemli ekonomik ortaklarından biri olarak gördüklerini ifade etti. AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Türkiye ekonomisine yıllık 60 milyar dolar katkı sağlayan 125 ABD merkezli şirketi temsil ettiklerini ve ana hedeflerinin Türkiye'yi global pazarlara taşıyan bir güç olmak olduğunu söyledi. Türkiye'de bulunan Amerikan şirketlerinin bir bölümünün Türkiye'yi bölgesel bir merkez olarak konumlandırdığını belirten Turnaoğlu, "20 üyemiz Türkiye'den 80'e yakın ülkeyi yönetiyor" diye konuştu.