7440 SGK Bağkur yapılandırma ödemesi nasıl yapılır? gib.gov.tr Yapılandırma borcu nasıl ödenir? KYK, vergi borcu, trafik cezası yapılandırma süresi uzatıldı mı?

Tüm vergi borçları, sigorta prim, öğrenim kredisi, belediyelere olan borçlar ile adli ve idari cezalar...

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasına 5 milyon 484 bin mükellef başvurdu.

8 milyon yapılandırma dosyası oluşturuldu. 370 milyar 477 milyon liralık alacak yapılandırıldı.

Yapılandırmada birinci ve ikinci taksit ödemeleri için bugün son gün.