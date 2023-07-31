2 şarta uyanlar 2 hatta 3 emekli maaşı alabiliyor! 4A-4B-4C’liler için duyurular peş peşe geldi! En az 11.100 TL...

Vefat eden sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya SSK sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekiyor.
En düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 lira. Vefat eden sigortalılardan dolayı gelir ve aylık alan hak sahiplerinin aylık tutarı ise hisseleri oranında hesaplanıyor. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle yüzde 50 hisse oranı olan eşe 3 bin 750 liradan, yüzde 75 hisse oranı olan eşe ise 5 bin liradan az ödeme yapılamıyor. Hem emekli aylığı hem eşinden maaş alan bir kişiye alt sınır aylığı düzenlemesi kapsamında en az 11 bin 250 lira verilebiliyor.
2008 öncesinde vefat eden sigortalıların yakınları farklı kurumlarda olmak üzere hem yetim hem de dul maaşı alabilmekteydi. Ancak 2008 sonrasında bu sistem değiştirildi, yüksek olan maaş tercih edilip alınıyor. Yani hem eşini hem babasını kaybeden bir kadın, 2008 sonrası bunlardan sadece birisinin maaşını alabiliyor. Fakat bazı istisnalar da bulunuyor.
Bazı istisnai durumlarda 3 maaş da mümkün olabiliyor. Kadın emekli olduktan sonra çalışıyor ve eşinin de maaşını alıyorsa 3 ayrı maaş alabiliyor. Ancak bunu kurumdan da aldığı durumlar bulunuyor. Emekli bir kadın ilk maaşını kendi emekliliğinden alıyor, ikinci maaşını vefat eden eşinden dolayı alabiliyor, üçüncü maaş da eğer babası memur emeklisi ise ve vefat etmişse babasının maaşı olarak ödeniyor.
4/a'dan olan anne ve 4/a'dan olan babadan ayrı ayrı ölüm aylığına hak kazanılması durumunda, yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısı ödeniyor. Hak sahibi 18 yaşına kadar her 2 aylığı, sonra ise yalnızca yüksek olanı alıyor.