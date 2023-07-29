Yeniköy Kemerköy Santralleri Güney Ege’de kullanılan elektriğin %62’sini karşılıyor!

YK Enerji, bazı yayın organlarında yer alan haberlerde şirket hakkında gerçeği yansıtmayan iddiaların ortaya atıldığını bildirdi.



Yeniköy Kemerköy Santralleri'nin, 1.095 MW kurulu gücü ile ülkemiz elektrik üretiminde yerli kaynak baz yükünün yüzde 15'ini, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 2.5'ini, Güney Ege'de kullanılan elektriğin ise yüzde 62'sini karşıladığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:





1 MİLYAR DOLAR KATKI

"İlk ünitesi 1987'de faaliyete geçen santraller bugün bölgenin en büyük işvereni konumundadır. Büyük çoğunluğu bölge halkından olan 3 bin 100 kişi istihdam edilmekte ve aileleriyle birlikte yaklaşık 15 bin kişinin geçimini sağlamaktadır. Santrallerde kullanılan yerli linyit kaynağı sayesinde sadece 2022'de 1.3 milyar metreküp doğalgaz ithalatının önüne geçilmiştir. Bu sayede, cari açığın kapatılmasına her yıl 1 milyar dolar katkı sağlanmaktadır."