Ek MTV yürürlüğe girdi: Nasıl uygulanacak? Kaç taksit yapılacak? İşte ödeme örnekleri

Ek motorlu taşıtlar vergisi ödenmeden, trafikten çekme, hurdaya çıkarma yapılamayacak. Yasanın yayım tarihinden sonraki bir tarihte taşıtın satış veya devrinin yapılması ek MTV'nin mükellefini değiştirmeyecek. Ek vergiyi taşıt kimin adına kayıtlıysa o ödeyecek.
Ek MTV ödenmemiş taşıta muayene yapılmayacak. Mücbir sebep ilan edilen yerlerde deprem tarihi itibarıyla tescilli araçlar, evli yıkılan hasar görenlerin araçları, depremde hasar gören taşıtlardan ek vergi alınmayacak.
NASIL UYGULANACAK?
1-3 yaş arası, motor hacmi 1301-1600 santimetreküp olan taşıtının ocak ayındaki birinci taksiti için 1.846 lira, temmuz ayındaki ikinci taksiti için 1.846 lira ödemesi gereken mükellef, teklifin yasalaşmasının ardından, ağustos ayı sonuna kadar 1.846, kasım ayı sonuna kadar yine 1.846 lira ek vergi ödeyecek. Ek MTV ile toplam 7 bin 384 lira ödemiş olacak.
İLK DEFA KAYITLI ARAÇLAR
Yasanın yayım tarihiyle 31 Aralık tarihleri arasında ilk defa kayıtlı olacak araçlar için de ek vergi bu taşıtların MTV'si ile birlikte peşin ödenecek.
Üç yaşına kadar olan (1300 ve altı motor hacmi olanlarda) MTV 2 bin 120 lira olup, ek vergiyle birlikte 4 bin 240 lira ödenecek. Ek MTV, bir defaya mahsus uygulanacak.
EK MTV'DE ÖDEME ÖRNEKLERİ
Örnek 1: (A), adına kayıt ve tescilli otomobilini 15/5/2023 tarihinde (B)'ye devretti. Bu durumda, 7456 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte adına kayıt ve tescilli taşıtı bulunan (B) ek MTV'nin mükellefi olacak.