Ek MTV yürürlüğe girdi: Nasıl uygulanacak? Kaç taksit yapılacak? İşte ödeme örnekleri

Deprem nedeniyle oluşan finansman ihtiyacını karşılamak için bir defaya mahsus alınacak ek Motorlu Taşıtlar Vergisi düzenlemesi yürürlüğe girdi. Düzenleme, 2023'e mahsus olacak ve bir defa alınacak, bu yıl için ödenen tutar kadar olacak.

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi 'ne yönelik düzenleme Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre kayıtlı taşıtlarla birlikte 31 Aralık tarihine kadar ilk defa tescil edilecek olan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere ek vergiye tabi olacak.