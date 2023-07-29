Türkiye’de elektrikli araç sayısında rekor artış! Togg etkisi

Türkiye'nin otomobili Togg'un yollara çıkması ve şarj istasyonlarındaki artışla birlikte ülkede elektrikli otomobil sayısı da hızla çoğalmaya başladı.
Türkiye'nin otomobili Togg'un yollara çıkması ve şarj istasyonlarındaki artışla birlikte ülkede elektrikli otomobil sayısı da hızla çoğalmaya başladı.
Ocak- Haziran döneminde Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan 434 bin 818 otomobilin yüzde 67.2'sinin benzinli, yüzde 19.6'sının dizel yakıtlı, yüzde 8.6'sının hibrit, yüzde 3'ünün elektrikli ve yüzde 1.6'sının LPG'li olduğu görüldü.
Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 706 bini aşkın otomobilin ise yüzde 36.4'ü dizel, yüzde 34.3'ü LPG'li, yüzde 27.8'i benzinli, yüzde 1.2'si hibrit ve yüzde 0.2'si elektrikli araçlardan oluştu.
Elektrikli otomobil sayısı Haziran'da geçen yıl sonuna göre yüzde 88.8 artarak 27 bin 476 oldu.
Togg'un kullanılmaya başlaması ve şarj istasyonlarındaki artış da elektrikli otomobillerin sayısındaki yükselişe katkı sağladı.
Elektrikli araçların yanı sıra hibrit yakıtlı otomobillerin artışı da dikkati çekti. Hibrit otomobil sayısı geçen yıl sonunda 134 bin 662 olarak hesaplanmıştı. Bu sayı, Haziran sonu itibarıyla yüzde 27.8 artışla 172 bin 158'e ulaştı. Benzinli otomobillerin sayısı yüzde 6.9 artarak 4 milyon 82 bine çıktı. Dizel otomobillerin sayısı yüzde 1.7 yükselerek 5 milyon 351 bin ve LPG'lilerin sayısı yüzde 0.6'lık artışla 5 milyon 38 bin oldu.