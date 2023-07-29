Türkiye’de elektrikli araç sayısında rekor artış! Togg etkisi





Elektrikli araçların yanı sıra hibrit yakıtlı otomobillerin artışı da dikkati çekti. Hibrit otomobil sayısı geçen yıl sonunda 134 bin 662 olarak hesaplanmıştı. Bu sayı, Haziran sonu itibarıyla yüzde 27.8 artışla 172 bin 158'e ulaştı. Benzinli otomobillerin sayısı yüzde 6.9 artarak 4 milyon 82 bine çıktı. Dizel otomobillerin sayısı yüzde 1.7 yükselerek 5 milyon 351 bin ve LPG'lilerin sayısı yüzde 0.6'lık artışla 5 milyon 38 bin oldu.

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