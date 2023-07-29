Ek MTV yürürlüğe girdi! Ödenmeden araç satışı yok

Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt, tescili olan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak dâhil tüm taşıtlar ek MTV kapsamında yer alıyor.
Bu ilave vergi, 2023'e mahsus olacak ve bir defa alınacak, bu yıl için ödenen tutar kadar olacak.
İKİ TAKSİTLE ÖDENECEK
Ek MTV, birinci taksit Ağustos, ikinci taksit ise Kasım ayının sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek. İlgili yasanın yayım tarihi ile 31 Aralık 2023 arasında sicile ilk defa kayıt edilecek olan taşıtlara ilişkin ek MTV ise bu taşıtların MTV'si ile birlikte peşin olarak tahsil edilecek.
MUAYENE YAPILMAYACAK
Ek MTV ödenmeden, trafikten çekme, hurdaya çıkarma ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılamayacak. Yasanın yayım tarihinden sonraki bir tarihte taşıtın satış veya devrinin yapılması ek MTV'nin mükellefini değiştirmeyecek.
Ek vergiyi taşıt kimin adına kayıtlıysa o ödeyecek. Ek MTV ödenmemiş taşıta muayene yapılmayacak.
DEPREM İLLERİ KAPSAM DIŞINDA
Mücbir sebep ilan edilen yerlerde deprem tarihi itibarıyla tescilli araçlar, evi yıkılan, hasar görenlerin araçları, depremde hasar gören taşıtlardan ek vergi alınmayacak. Deprem nedeniyle eşi veya birinci derece yakınını kaybedenler de bu kapsamda yer alacak.
NASIL UYGULANACAK?
Örneğin; 1-3 yaş arası, motor hacmi 1301-1600 santimetreküp olan taşıtının Ocak'taki birinci taksiti için bin 846 lira, Temmuz'daki ikinci taksiti için bin 846 lira ödemesi gereken mükellef, Ağustos ayı sonuna kadar bin 846, Kasım ayı sonuna kadar yine bin 846 lira ek vergi ödeyecek. Örnekte verilen araç üzerinden, 2023 yılında toplamda 3 bin 692 lira ödeyecek olan mükellef, ek MTV ile toplam 7 bin 384 lira yatırmış olacak.