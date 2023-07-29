Ek MTV yürürlüğe girdi! Ödenmeden araç satışı yok



Ek MTV, birinci taksit Ağustos, ikinci taksit ise Kasım ayının sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek. İlgili yasanın yayım tarihi ile 31 Aralık 2023 arasında sicile ilk defa kayıt edilecek olan taşıtlara ilişkin ek MTV ise bu taşıtların MTV'si ile birlikte peşin olarak tahsil edilecek.



MUAYENE YAPILMAYACAK