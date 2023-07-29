Avrupa ’kara elmas’a sarıldı: Kömür yeniden madenciliğin kalbinde! Türkiye’nin büyük potnasiyeli...

Dünya enerji savaşlarında kartlar yeniden karılıyor. Ukrayna- Rusya savaşının başlaması ve enerji krizinin patlamasıyla birlikte kömüre hızlı geri dönüş yapan Avrupa, yeni maden sahaları arıyor.
KUTUPTA BİLE ARANIYOR
Kömürder Başkanı Muzaffer Polat, bu dönüşün kalıcı olacağını söyledi.
Yapılan teknoloji yatırımları ile birlikte kömürden gübre ve hidrojen enerjisi üretiminin de start alacağını ifade eden Polat, "Bu sayede kömürden sıfır karbon ile enerji üretmek mümkün. Bizler de bu alanda yatırımlara başladık. Şu an gübre üretim teknolojisine sahibiz" dedi.
Sabah gazetesinin haberine göre; Dünyanın kutup, derin deniz ve uzay madenciliğine başladığını anlatan Polat, "Kendi ülkelerindeki madenlerin de ne olduğunu nasıl olduğunu ne yaptıklarını biliyorlar. Dünya ülkelerindeki madenleri bitirdiler kutba, derin denizin dibinde uzayda madencilik düşünüyorlar. Biz daha hala kendi ülkemizdeki madenler için 6 bakanlık 30 tane genel müdürlükten izin alıyoruz" diye konuştu.