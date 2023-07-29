Avrupa ’kara elmas’a sarıldı: Kömür yeniden madenciliğin kalbinde! Türkiye’nin büyük potnasiyeli...

MİLLİ BAĞIMSIZLIK İÇİN ŞART

Türkiye'nin yeterli doğalgaz ve petrolünün olmadığını aktaran Polat, "Kömürde 22 milyar tonluk rezervimiz var. Milli bağımsızlığımız için bu çok önemli. Yeni dönem madencilikte bacalardan asla doğaya zararlı bir gaz çıkmıyor" ifadelerini kullandı.

ÖNCE İNSAN SONRA MADEN

Türkiye'deki yeni kuşak madencilerin çevre hassasiyetinin oldukça yüksek olduğunu belirten Polat, şunları anlattı: "Bizler ve yeni madencilerin artık mottosu şu: 'Önce insan sonra çevre sonra maden.'

Teknolojiyi sonuna kadar kullanıyoruz. Ayrıca kapanan maden sahaları aslında organik olarak çok değerli minareler içeriyor. Bilindiği üzere kömürden uç ürün olarak gübre de yapılıyor. Şu an Türkiye'de kapanan birçok maden ya zeytinlik oldu ya da tarım alanı oldu."

MADEN MİLLİYETÇİLİĞİ BAŞLADI

Dünyada maden milliyetçiliğinin başladığını ifade eden Polat, "Bu nedenle kimse madenini ham olarak satmak istemiyor. Ondan uç ürüne gitmek istiyor. Yani son katma değere kadar gidiyor.