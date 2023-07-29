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Borsa 7 bin puanı aştı! Türkiye'nin risk primi son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi

BİST 100 Endeksi, rekorlarını yeniledi, bankacılık endeksinin öncülük ettiği yükselişle 7 bin puanı aştı... İşte sizler için derlediğimiz 29 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023 Güncelleme 29 Temmuz 2023
Borsa 7 bin puanı aştı! Türkiye’nin risk primi son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi

İstanbul'da Mayıs ayının son haftasında başlayan yükseliş hız kesmeden devam ediyor.

BIST 100 endeksi, bankacılık endeksinin öncülük ettiği yükselişle 7.000 barajını aşarken, dolar bazlı bakıldığında analistlerin önemli direnç olarak kabul ettiği 250-253 puan seviyesini de geride bırakarak 260 puana çıktı.



Böylece endeks, seçimlerin ikinci turundan bu yana yaklaşık yüzde 53 değer kazandı.

Önceki günü yüzde 1.66 artışla 6.856,11 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştiren endeks, dün güne rekor seviye olan 6.925,41 puandan başladı.



Gün içinde 7.097 puana kadar yükselen endeks, günü ise yüzde 3.08 yükselişle 7.067 puandan tamamladı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7 bin ve 7 bin 100 seviyelerinin direnç, 6 bin 800 ve 6 bin 700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

CDS SON 2 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
Mayıs'ta yapılan genel seçimler sonrası düşüş eğiliminde hareket gösteren Türkiye'nin risk primi, gerilemeye devam ediyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 398 baz puana düşerek 8 Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

MERKEZ'E 3 ATAMA


Merkez Bankası başkan yardımcılıklarına atama yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Merkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine ise Osman Cevdet Akçay, Hatice Karahan ve Fatih Karahan atandı.

DÖNÜŞÜM TEŞEKKÜRÜ


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çağrı merkezi olan ALO 181'e son günlerde sık sık 'teşekkür telefonu' geliyor. Afet bölgesinde yıkılan konutunu ve işletmesini yerinde inşa etmek isteyenlere hibe desteği ile faizsiz kredi imkanı sunan 'Yerinde Dönüşüm' projesine övgüler yağdıran depremzedeler, duygu dolu mesajlarını çağrı merkezi personeline iletiyor.

VATANDAŞI MAĞDUR EDENE 361 MILYON LIRA CEZA


Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın başından bu yana gıda ve market denetimlerinde 176 milyon lira ceza uygulandığını, otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddeleri kapsamında vatandaşları mağdur edenlere uygulanan cezanın da 361 milyon liraya ulaştığını kaydetti. Bolat, "Gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat uygulamaları kapsamında 86 milyon, tüketici mevzuatına aykırılıklardan dolayı 47 milyon, aldatıcı reklamlardan dolayı 43 milyon lira ceza verildi" dedi.

TERCİHİ TEKSTİL OLAN GENÇLERE BURS


Türk moda endüstrisi, 27 Temmuz-8 Ağustos arasında üniversite tercihlerini yapacak başarılı gençlerin seçiminin tekstil mühendisliği olması için kesenin ağzını açtı. Hazır giyim ve tekstil sektörleri tekstil mühendisliğini tercih edecek Z kuşağındaki başarılı gençlere asgari ücret tutarında burs, iş garantisi ve başarılı bir kariyer vadediyor. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, geri ödemesiz olan burstan ilk 20 bine giren öğrencilerin asgari ücret tutarında yararlanacağını, ilk 20 bin-50 arasında yer alan öğrencilerin yüzde 70, ilk 50 bin- 80 bin aralığındaki öğrencilerin ise yüzde 50 bursa hak kazanacaklarını söyledi.

ENERJİSA, EŞARJ'IN TAMAMINI ALDI
Enerjisa Enerji, iştiraki olan elektrikli araç şarj istasyonu operatörü Eşarj'ın tamamını satın alarak bünyesine kattı. Eşarj'ın çoğunluk hisselerini 2018'de satın alarak şirketin yönetimine geçen Enerjisa Enerji, 2021 yılında Eşarj'daki çoğunluk hisse payını yüzde 80'den yüzde 94'e yükseltmişti. Şirkete yatırım planı kapsamında son 2 yılda 250 milyon liralık yatırım yapan Enerjisa Enerji, Eşarj'la yıl sonuna kadar 81 ilde en az 1 DC olmak üzere toplam 1000 istasyon kurma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.


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