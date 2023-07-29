Borsa 7 bin puanı aştı! Türkiye’nin risk primi son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi

CDS SON 2 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE Mayıs'ta yapılan genel seçimler sonrası düşüş eğiliminde hareket gösteren Türkiye'nin risk primi, gerilemeye devam ediyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 398 baz puana düşerek 8 Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Merkez Bankası başkan yardımcılıklarına atama yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Merkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine ise Osman Cevdet Akçay, Hatice Karahan ve Fatih Karahan atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çağrı merkezi olan ALO 181'e son günlerde sık sık 'teşekkür telefonu' geliyor. Afet bölgesinde yıkılan konutunu ve işletmesini yerinde inşa etmek isteyenlere hibe desteği ile faizsiz kredi imkanı sunan 'Yerinde Dönüşüm' projesine övgüler yağdıran depremzedeler, duygu dolu mesajlarını çağrı merkezi personeline iletiyor. VATANDAŞI MAĞDUR EDENE 361 MILYON LIRA CEZA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın başından bu yana gıda ve market denetimlerinde 176 milyon lira ceza uygulandığını, otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddeleri kapsamında vatandaşları mağdur edenlere uygulanan cezanın da 361 milyon liraya ulaştığını kaydetti. Bolat, "Gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat uygulamaları kapsamında 86 milyon, tüketici mevzuatına aykırılıklardan dolayı 47 milyon, aldatıcı reklamlardan dolayı 43 milyon lira ceza verildi" dedi.



Türk moda endüstrisi, 27 Temmuz-8 Ağustos arasında üniversite tercihlerini yapacak başarılı gençlerin seçiminin tekstil mühendisliği olması için kesenin ağzını açtı. Hazır giyim ve tekstil sektörleri tekstil mühendisliğini tercih edecek Z kuşağındaki başarılı gençlere asgari ücret tutarında burs, iş garantisi ve başarılı bir kariyer vadediyor. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, geri ödemesiz olan burstan ilk 20 bine giren öğrencilerin asgari ücret tutarında yararlanacağını, ilk 20 bin-50 arasında yer alan öğrencilerin yüzde 70, ilk 50 bin- 80 bin aralığındaki öğrencilerin ise yüzde 50 bursa hak kazanacaklarını söyledi.

ENERJİSA, EŞARJ'IN TAMAMINI ALDI

Enerjisa Enerji, iştiraki olan elektrikli araç şarj istasyonu operatörü Eşarj'ın tamamını satın alarak bünyesine kattı. Eşarj'ın çoğunluk hisselerini 2018'de satın alarak şirketin yönetimine geçen Enerjisa Enerji, 2021 yılında Eşarj'daki çoğunluk hisse payını yüzde 80'den yüzde 94'e yükseltmişti. Şirkete yatırım planı kapsamında son 2 yılda 250 milyon liralık yatırım yapan Enerjisa Enerji, Eşarj'la yıl sonuna kadar 81 ilde en az 1 DC olmak üzere toplam 1000 istasyon kurma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.



