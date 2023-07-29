BAE ile 13 kritik anlaşma! Depremin yaraları sarılacak

13 KRİTİK ANLAŞMA

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 50.7 milyarlık anlaşma sonrası yeni dönemin kapılarını aralayan Türkiye, enerji başta olmak üzere, deprem tahvili, dijital teknoloji gibi 13 kritik anlaşma imzaladı. Anlaşma maddelerinin içinde Türkiye'nin ekonomisine 104 milyar dolarlık etki eden asrın felaketinin izleri silinmesine katkı sağlayacak deprem tahvili de yer aldı. İmzalanan tahvil anlaşmasına göre BAE, hazine tahvillerine para yatıracak ve bu para ile depremin yaraları sarılacak. Kısa süre içinde hayata geçirilmesi beklenen deprem tahvilinin geri ödemesi ise deprem yaraları sarılıp normalleştikten sonra yapılacak. Deprem tahvilinin ne zaman başlayacağı Hazine Bakanlığı tarafından duyurulacak.

(Fatma Göksu)

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