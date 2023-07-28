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TÜRSAB’dan otellere indirim çağrısı!

‘İç pazarda fiyatlar eğer makul seviyelere inerse daha çok vatandaşımız yurt içinde tatile çıkma imkanı yakalar’ diyen TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, ‘Otellerimizi iç pazara yönelik yeni indirimlere davet ediyoruz’ dedi.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023 Güncelleme 28 Temmuz 2023
TÜRSAB’dan otellere indirim çağrısı!

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, iç pazarda fiyatların makul seviyelere inmesi halinde daha çok vatandaşın yurt içinde tatile çıkma imkanı yakalayacağını söyledi. Bağlıkaya, yurt dışından Türkiye'ye ilk 5 ayda gelen ziyaretçi sayısının yüzde 23 arttığını ancak bu artışın belli başlı bölge ve otellerdeki doluluklara yansımadığını ifade etti.

Bağlıkaya, küresel ölçekte devam eden enflasyon baskısının, yurt dışından gelen ziyaretçileri alt segment tesislere yönelttiğini, tatil sürelerini de kısalttığını söyledi. Yabancılar tarafından satın alınan konutların turizm amaçlı konaklamada kullanılmasının da otel doluluklarında düşüşe yol açtığını belirten Bağlıkaya, şunları kaydetti: "Doluluklarını artırmak isteyen tesisler fiyat indirimine gitti. Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde özellikle lüks ve üst segmentte yer alan tesislerde yaşanan yüzde 25-30 bandındaki bu fiyat indirimleri, iç pazarda hareketlilik yaratılması açısından büyük önem taşıyor. Bazı otellerde Ağustos'taki indirim oranı yüzde 40 seviyelerine kadar ulaşıyor. Lüks ve üst segment otellerde yaşanan bu fiyat indirimlerinin orta segmente doğru yayılmasını bekliyoruz."

SEKTÖRÜN CAN SİMİDİ
İç pazarın turizm açısından öneminin pandemi döneminde çok net bir şekilde ortaya çıktığını vurgulayan Bağlıkaya, yurt içi turizm pazarının sektör için adeta bir can simidi olduğunu söyledi.

'DIŞARIYA GİDİLİYOR'
Henüz indirim yapmamış otelleri aksiyon almaya davet eden Bağlıkaya, şu değerlendirmelerde bulundu: "Döviz kuruna rağmen Şarm El-Şeyh, Budva gibi vizesiz seyahat edilen destinasyonlar fiyat açısından vatandaşlarımıza daha avantajlı geliyor. İç pazarda fiyatlar eğer makul seviyelere inerse daha çok vatandaşımız yurt içinde tatile çıkma imkanı yakalar. Otellerimizi iç pazara yönelik yeni indirimlere, vatandaşlarımızı da seyahat acentelerimiz üzerinden tatillerini organize etmeye davet ediyoruz."

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