Ticaret Bakanı Ömer Bolat , rekabetçi piyasa yapısını sürdürülebilir kılmak ve fiyat istikrarına katkı sağlamak amacıyla otomotiv, gıda ve temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Vatandaşlarımızı mağdur edenlere fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

"TEDBİRLERİMİZİ ALIYORUZ"

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığının görev ve yetki alanı çerçevesinde gerçekleştirdikleri düzenlemelerle iç ticarette adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısını sürdürülebilir kılmayı ve fiyat istikrarına katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Bolat, "Bu kapsamda otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza karşı haksız uygulama ve aldatıcı reklamlara ilişkin tüketicilerimizi koruyucu tedbirlerimizi alıyoruz" ifadelerini kullandı.