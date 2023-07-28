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Son dakika: Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Fırsatçılara 2023 yılında toplam 176 milyon TL idari para cezası uygulandı

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 yılında; gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat uygulamaları kapsamında 86 milyon TL, tüketici mevzuatına aykırılıklardan 47 milyon TL, aldatıcı reklamlardan ise 43 milyon TL olmak üzere toplamda 176 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 09:02 Güncelleme 28 Temmuz 2023, 09:44
Son dakika: Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Fırsatçılara 2023 yılında toplam 176 milyon TL idari para cezası uygulandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, rekabetçi piyasa yapısını sürdürülebilir kılmak ve fiyat istikrarına katkı sağlamak amacıyla otomotiv, gıda ve temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Vatandaşlarımızı mağdur edenlere fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından stokçuluk ve fahiş fiyata karşı aldıkları önlemleri paylaştı.

"TEDBİRLERİMİZİ ALIYORUZ"
Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığının görev ve yetki alanı çerçevesinde gerçekleştirdikleri düzenlemelerle iç ticarette adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısını sürdürülebilir kılmayı ve fiyat istikrarına katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Bolat, "Bu kapsamda otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza karşı haksız uygulama ve aldatıcı reklamlara ilişkin tüketicilerimizi koruyucu tedbirlerimizi alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"FIRSAT VERMEYECEĞİZ"
Bolat, denetimleri aralıksız sürdürdüklerini aktardı.

Bolat, "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Reklam Kurulu eliyle idari yaptırımları gecikmeksizin uyguluyoruz. Perakende ve elektronik ticarette özellikle KOBİ'lerimizi korumaya ve haksız ticari uygulamaları ortadan kaldırmaya dönük önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Vatandaşlarımızı mağdur edenlere fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

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