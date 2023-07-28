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Memura-emekliye yeni maaş: Enflasyon tahmini açıklandı! Kim ne kadar alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur maaşları

SSK ve Bağ-Kur’luların Ocak ayı enflasyon artışının, memurların ve emeklilerinin ise toplu sözleşmede belirlenecek artışına eklenecek farkın ipucu geldi...

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023 Güncelleme 28 Temmuz 2023
Memura-emekliye yeni maaş: Enflasyon tahmini açıklandı! Kim ne kadar alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur maaşları

Yaklaşık 16 milyon emekli ve 4 milyon memur için önemli bir veri geldi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak güncellemesiyle birlikte Ocak zamları şekillendi. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin enflasyon zammıyla, memurların ve memur emeklilerinin Ağustos'ta toplu sözleşmede belirlenecek Ocak artışına eklenecek farkı için önemli ipucu geldi.

İŞTE 6 AYLIK ORAN
SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Ancak ek iyileştirmelerle bu oranlar artırılabiliyor. Merkez Bankası'nın tahminine göre 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 31.92 çıkacak.

EK ARTIŞ DA GÜNDEMDE
Kesin oran ise 2024'ün Ocak ayının başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak. Tabii artış bununla da sınırlı kalmayacak.

Ek iyileştirmeler de söz konusu olabilecek. Ocak'ta yüzde 15.40 çıkan zam oranı 14.60 puanlık ilaveyle yüzde 30'a, bu ay da yüzde 19.77 çıkan zam oranı 5.23 puanlık iyileştirmenin eklenmesiyle yüzde 25'e yükseltilmişti. Taban emekli aylığı ödemesi de Ocak'ta 5 bin 500, Nisan'da 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı.

FARKIN İŞARETİ GELDİ
Merkez Bankası'nın TÜFE tahmini, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkına ilişkin de ipucu verdi. Memurların ve emeklilerinin maaşlarına, Ocak'ta, toplu sözleşme kapsamında belirlenecek zam oranı yansıtılacak.

Ayrıca bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark verilecek. Yüzde 31.92 çıkan 6 aylık enflasyon tahminine göre de fark yüzde 24.45 olacak. Ortaya çıkan enflasyon farkına Ocak ayı zam oranı eklenerek yeni maaşlar belirlenecek.



GÖZLER TOPLU SÖZLEŞMEDE
Memurlar ve memur emeklileri Ocak ayı zam oranını Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşmeyle öğrenecek. Enflasyon farkı ise Ocak ayının başında açıklanacak enflasyon verileriyle ortaya çıkacak. Memurlar ve memur emeklileri için de iyileştirmeler söz konusu olabilecek.

Memurların ve memur emeklilerinin bu yılın Ocak ayında toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla birlikte zam oranı 16.48 çıkmış, ek iyileştirmeyle bu oran yüzde 30'a yükseltilmişti. Bu ay da yüzde 6 toplu sözleşme artışı ve yüzde 10.90 enflasyon farkıyla birlikte memurların zam oranı yüzde 17.55 çıktı, ayrıca ek iyileştirme de devreye girdi. Memurlara yüzde 17.55'lik zamma ilaveten 8 bin 77 lira seyyanen artış yansıtıldı. Memur emeklilerinin de zam oranı yüzde 17.55'ten yüzde 25'e yükseltildi.

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