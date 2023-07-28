Memura-emekliye yeni maaş: Enflasyon tahmini açıklandı! Kim ne kadar alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur maaşları

Yaklaşık 16 milyon emekli ve 4 milyon memur için önemli bir veri geldi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak güncellemesiyle birlikte Ocak zamları şekillendi. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin enflasyon zammıyla, memurların ve memur emeklilerinin Ağustos'ta toplu sözleşmede belirlenecek Ocak artışına eklenecek farkı için önemli ipucu geldi.

İŞTE 6 AYLIK ORAN

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Ancak ek iyileştirmelerle bu oranlar artırılabiliyor. Merkez Bankası'nın tahminine göre 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 31.92 çıkacak.