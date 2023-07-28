Kale Grubu’ndan 300 milyon dolar yatırım hazırlığı!

Kale Grubu, geleneksel Seramik Bayramı'nda bu yıl üç mutluluğu bir arada yaşadı. Şirketin 66'ncı kuruluş yıldönümünün kutlandığı özel günde, grubun ilk şirketi olan Kaleseramik yeni yatırımlarla büyümek hedefiyle halka açıldı. Seramik kaplama sektöründe üst segment ihtiyaçları karşılamak üzere faaliyete geçen Porselen Levha tesisinin açılışı da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleştirildi.

GONG TÖRENİ YAPILDI

Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, "Daha fazla ihracat, daha sürdürülebilir üretim, çağın gerektirdiği dijital dönüşüm ve sektöre yön verecek inovasyonlar odağında büyüme ve yatırım şevkimizi koruyoruz. 2023-2025 döneminde toplam 300 milyon dolar daha yatırım yapacağız" diye konuştu.



Kaleseramik'in halka açılmasını temsilen Borsa İstanbul'da gong çalındı. Oktay, protokol ve Kale Grubu yönetiminin Çan'dan canlı bağlantıyla katıldığı gong töreninde, "Halka arz gelirimizin yarısını halen devam etmekte olan Slab-Sinterflex yatırımına, yüzde 15'ini sürdürülebilirlik yatırımlarına, yüzde 6'sını yurt dışı yatırımlarına yönlendireceğiz" dedi.



ÜRETİMİN % 70'İ DIŞARIYA

Her 27 Temmuz'da bir yatırımı hayata geçiren ya da bir yatırım müjdesi veren Kale Grubu, 66'ncı yılı da önemli bir yatırımla taçlandırdı. Porselen Levha üretim tesisinin açılışı yapıldı. Tesisin devreye alınmasıyla ilk etapta 70 kişilik ek istihdam oluşturulurken, burada üretilecek ürünlerin yüzde 70'inin ihraç edileceği kaydedildi.