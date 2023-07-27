Kamuya vergi, prim ve idari para cezası gibi borcu olanların, EYT kapsamında emeklilik planlayanların yardımına yetişen yapılandırmanın ödeme tarihlerinde son günlere girildi.
Kamuya vergi, prim ve idari para cezası gibi borcu olanların, EYT kapsamında emeklilik planlayanların yardımına yetişen yapılandırmanın ödeme tarihlerinde son günlere girildi.
Peşin ödeme ve ilk 2 taksitin yatırılması için verilen süre 31 Temmuz'da doluyor. GSS borçlarında da test için tanınan süre bu ay sonunda biterken, ödeme için ise 1 ay daha süre bulunuyor. Prim borcu nedeniyle emekli olamayan Bağ- Kur'luların avantajlı şekilde bunları kapatmak için bu tarihleri kaçırmaması önem taşıyor. İşte vatandaşın borçlarını kolayca kapatmasını sağlayacak, borcu olan EYT'lileri de emekli edecek yapılandırmaya ilişkin detaylar...
HANGİ BORÇLAR İÇİN SÜRE BU AY SONUNDA DOLUYOR?
Yatırılmazsa ne olacak? Motorlu taşıtlar ve emlak gibi vergi, trafik, nüfus ve kaçak geçiş dahil idari para cezaları ile prim borçlarının peşin ödenmesi ya da ilk 2 taksitinin yatırılması için tanınan süre bu ay sonunda dolacak. Yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için, ilk 2 taksitin süresinde ve tam ödenmesi şart. Bu iki taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma da bozuluyor.
PRİM BORCUNU YATIRAN EYT'LİLER HEMEN EMEKLİ OLABİLECEK Mİ?
Hangi borçlar emekli olmaya engel? Bağ-Kur prim borcu emekli aylığı bağlanmasına engel. Bu nedenle bu borç kapatılmadan emekli olunamıyor. Bağ-Kur prim borcu nedeniyle emekli olamayan EYT'lilerin, ödemede 31 Temmuz'u kaçırmaması gerekiyor. Eğer emeklilik şartları sağlanmışsa ve peşin ödeme tercih edilmişse, ödeme yapılır yapılmaz aylık başvurusu yapılabilecek. Taksitle ödemede taksitler bitince emeklilik imkanı olacak.
İSTEĞE BAĞLI PRİMLERİ İÇİN DE SON TARİH 31 TEMMUZ MU?
İsteğe bağlı sigortalı olanların ve parttime çalışıp ay içindeki eksik sürelerini tamamlayanların primlerini bir yıl içinde ödemesi gerekiyor. Ödenmeyen primler sigortalılık süresinden sayılmıyor. Bu kapsamda ödeme süresi geçmeyen aylar yapılandırma kapsamında kazanılabiliyor. Burada da ödemenin 31 Temmuz'a kadar yapılması gerekiyor.
ÖDEME TERCİHİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?
Başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az sayıda taksitle ödeme yapılması mümkün. Bu durumda ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek. Taksitle ödeme seçeneği tercih edildiği halde, ay sonuna kadar yapılandırılan tutarın tamamının ödenmesi durumunda peşin ödeme indiriminden yararlanılabilecek.
GSS BORCU DA EMEKLİLİĞE ENGEL Mİ? BURADA DA SÜRE DOLUYOR MU?
GSS borcu bulunması SSK ve Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalılara emekli aylığı bağlanmasına engel olmuyor. Ancak Bağ-Kur kapsamında emekli aylığı bağlanacak sigortalıların GSS borcunu ödemesi gerekiyor. Daha önce gelir testine girmeyen kişiler, 31 Temmuz'a kadar gelir testi yaptırırsa belirlenecek gelir durumlarına göre tescilleri geriye dönük olarak güncellenecek. Hane içinde kişi başına düşen gelir brüt asgari ücretin 3'te 1'inden (4 bin 471 liradan) az çıkarsa geriye dönük prim borçları silinecek. Bu kişilerin bundan sonraki primlerini de devlet ödeyecek. Aralık 2022 ve öncesi döneme ait Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar da 31 Ağustos'a kadar borçlarını gecikme zamsız ve cezasız ödeyebilecek. Sadece anapara ödenerek borç kapatılabilecek.