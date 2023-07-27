



PRİM BORCUNU YATIRAN EYT'LİLER HEMEN EMEKLİ OLABİLECEK Mİ?

Hangi borçlar emekli olmaya engel? Bağ-Kur prim borcu emekli aylığı bağlanmasına engel. Bu nedenle bu borç kapatılmadan emekli olunamıyor. Bağ-Kur prim borcu nedeniyle emekli olamayan EYT'lilerin, ödemede 31 Temmuz'u kaçırmaması gerekiyor. Eğer emeklilik şartları sağlanmışsa ve peşin ödeme tercih edilmişse, ödeme yapılır yapılmaz aylık başvurusu yapılabilecek. Taksitle ödemede taksitler bitince emeklilik imkanı olacak.



İSTEĞE BAĞLI PRİMLERİ İÇİN DE SON TARİH 31 TEMMUZ MU?

İsteğe bağlı sigortalı olanların ve parttime çalışıp ay içindeki eksik sürelerini tamamlayanların primlerini bir yıl içinde ödemesi gerekiyor. Ödenmeyen primler sigortalılık süresinden sayılmıyor. Bu kapsamda ödeme süresi geçmeyen aylar yapılandırma kapsamında kazanılabiliyor. Burada da ödemenin 31 Temmuz'a kadar yapılması gerekiyor.



ÖDEME TERCİHİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az sayıda taksitle ödeme yapılması mümkün. Bu durumda ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek. Taksitle ödeme seçeneği tercih edildiği halde, ay sonuna kadar yapılandırılan tutarın tamamının ödenmesi durumunda peşin ödeme indiriminden yararlanılabilecek.





GSS BORCU DA EMEKLİLİĞE ENGEL Mİ? BURADA DA SÜRE DOLUYOR MU?

GSS borcu bulunması SSK ve Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalılara emekli aylığı bağlanmasına engel olmuyor. Ancak Bağ-Kur kapsamında emekli aylığı bağlanacak sigortalıların GSS borcunu ödemesi gerekiyor. Daha önce gelir testine girmeyen kişiler, 31 Temmuz'a kadar gelir testi yaptırırsa belirlenecek gelir durumlarına göre tescilleri geriye dönük olarak güncellenecek. Hane içinde kişi başına düşen gelir brüt asgari ücretin 3'te 1'inden (4 bin 471 liradan) az çıkarsa geriye dönük prim borçları silinecek. Bu kişilerin bundan sonraki primlerini de devlet ödeyecek. Aralık 2022 ve öncesi döneme ait Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar da 31 Ağustos'a kadar borçlarını gecikme zamsız ve cezasız ödeyebilecek. Sadece anapara ödenerek borç kapatılabilecek. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN