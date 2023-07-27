Evlenenlere müjde! Devlet destek veriyor...



MARKASI APPLE FIYATİ 50 BİN

Apple'ın 1990'larda çalışanları için yaptırdığı Apple marka spor ayakkabı açık artırmaya çıkarıldı. Markanın gökkuşağı renkli eski logosunu taşıyan ayakkabıya 50 bin dolar başlangıç fiyatı belirlendi. Sotheby's Müzayede Evi, markanın gökkuşağı renkli eski logosunu taşıyan beyaz renkli 41 numara deri ayakkabıların hiç kullanılmadığını ancak bazı kısımlarında sararmalar olduğunu açıkladı.

KADIN KOOPERATİFLERİNE DESTEK ARTIRILDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) ile kadın kooperatiflerini desteklemeye devam ettiklerini belirterek, destek limitlerinin artırıldığını açıkladı. Bolat, "2023'ün ikinci yarısında hibe tutarlarında yapılan güncellemeyle alım desteklerinin üst sınırları yüzde 100, istihdam desteklerinin üst sınırları yaklaşık yüzde 33 artırılmış, mal alım desteğinin üst sınırı 400 bin liraya, hizmet alım desteğinin üst sınırı 60 bin liraya, istihdam desteğinin üst sınırı yaklaşık 274 bin liraya yükseltilmiştir. Destek programına ilişkin başvurular 14 Ağustos'a kadar ticaret il müdürlüklerimize yapılabilmektedir" dedi.



AKSESUAR FARKINA ŞİKAYET YAĞDI

İkinci el araç fiyatlarının, sıfır liste fiyatından yüksek olmasını yasaklayan düzenleme, bazı galeriler ve satıcılar tarafından delinmeye başladı. Çok sayıda vatandaş, sıfır liste fiyatının altında ilana koyulan ancak aksesuar bahanesiyle araçlar için daha fazla ücret talep eden galeriler ve kişilerle ilgili Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulundu. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, "Otomobiller yatırım aracı olmaktan çıkarılırsa fiyatlardaki yükseliş de engellenir. Sektörümüzün içinde çürük elmalar var ama dışarıdaki 'al-satçı' diye tabir edilen kişiler bunu daha fazla yapıyor. Ancak bayilerden araç alıp da stoklayan insanlar bu cezalar yazılmaya başladıktan sonra artık piyasaya çıkarmaya başladılar" dedi.





