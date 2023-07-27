Evlenenlere müjde! Devlet destek veriyor...

Yaz mevsimiyle birlikte düğün sezonu sürerken; 'evlilik ikramiyesi, ödeneği' ile yetim aylığı alan gençlerin evlilik hazırlıkları kolaylaştırılıyor. Memur ve emeklilere yapılan zammın ardından evlilik ödeneği de yükseldi. Emekliye en az 7 bin 500 lira lira ödenirken, bu kapsamda dul ve yetimlerden yüzde 75 hissesi olanlara 5 bin 625, yüzde 50 oranında hissesi olanlara 3 bin 750, yüzde 25 hissesi olanlara da bin 875 liradan az ödeme yapılamıyor. Bu kapsamda aylık oranı yüzde 50 olan çocuklara en az 90 bin, yüzde 25 olanlara da en az 45 bin lira çeyiz desteği ödeniyor. Evlenme ödeneği, annesi veya babası vefat eden, ölüm geliri ya da aylığı alan kız çocuklarına nakdi olarak veriliyor. Evlilik desteği hak sahibinin en son aldığı yetim aylığına göre hesaplanıyor.
AYLIĞIN 24 KATI ÖDENİYOR
Hak sahipleri, çeyiz parasını evlilik öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na e-Devlet'ten başvurarak alabiliyor. Bugüne kadar evlenme yardımı almayanlar 5 yıllık süre için geriye dönük ödeme için başvuruda bulunabiliyor. Evlilik yardımında sigorta kolu ve yaş sınırı bulunmuyor. SSK, Bağ-Kur sigorta kolu üzerinden yetim aylığı alanlar aylığının 24 katı, Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar da 12 katı üzerinden evlenme ödeneği alabiliyor.
(Hazal ATEŞ)