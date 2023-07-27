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Evlenenlere müjde! Devlet destek veriyor...

Evlenme ödeneği, annesi veya babası vefat eden, ölüm geliri ya da aylığı alan kız çocuklarına nakdi olarak veriliyor. Evlilik desteği hak sahibinin en son aldığı yetim aylığına göre hesaplanıyor. Hak sahipleri, çeyiz parasını evlilik öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na e-Devlet'ten başvurarak alabiliyor. Bugüne kadar evlenme yardımı almayanlar 5 yıllık süre için geriye dönük ödeme için başvuruda bulunabiliyor. İşte sizler için derlediğimiz 27 Temmuz tarihli ekonomi haberleri...

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023 Güncelleme 27 Temmuz 2023
Evlenenlere müjde! Devlet destek veriyor...

Yaz mevsimiyle birlikte düğün sezonu sürerken; 'evlilik ikramiyesi, ödeneği' ile yetim aylığı alan gençlerin evlilik hazırlıkları kolaylaştırılıyor. Memur ve emeklilere yapılan zammın ardından evlilik ödeneği de yükseldi. Emekliye en az 7 bin 500 lira lira ödenirken, bu kapsamda dul ve yetimlerden yüzde 75 hissesi olanlara 5 bin 625, yüzde 50 oranında hissesi olanlara 3 bin 750, yüzde 25 hissesi olanlara da bin 875 liradan az ödeme yapılamıyor. Bu kapsamda aylık oranı yüzde 50 olan çocuklara en az 90 bin, yüzde 25 olanlara da en az 45 bin lira çeyiz desteği ödeniyor. Evlenme ödeneği, annesi veya babası vefat eden, ölüm geliri ya da aylığı alan kız çocuklarına nakdi olarak veriliyor. Evlilik desteği hak sahibinin en son aldığı yetim aylığına göre hesaplanıyor.

AYLIĞIN 24 KATI ÖDENİYOR
Hak sahipleri, çeyiz parasını evlilik öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na e-Devlet'ten başvurarak alabiliyor. Bugüne kadar evlenme yardımı almayanlar 5 yıllık süre için geriye dönük ödeme için başvuruda bulunabiliyor. Evlilik yardımında sigorta kolu ve yaş sınırı bulunmuyor. SSK, Bağ-Kur sigorta kolu üzerinden yetim aylığı alanlar aylığının 24 katı, Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar da 12 katı üzerinden evlenme ödeneği alabiliyor.
(Hazal ATEŞ)

SERVİS DEĞİŞİKLİĞİ HAKLI FESİH SEBEBİ
Yargıtay, işçi servisinin güzergâhının değişmesi nedeniyle işe gitmedikleri için işten çıkartılan işçilerle ilgili önemli bir karar verdi. Bolu'da 57 km mesafedeki köyden işyerine işçi taşıyan servisin güzergâhı değiştirildi. İşçiler, güzergâh değişikliğini kabul etmedi. Servisin köylerine gelmemesi üzerine işçiler işe gitmezken, işveren de devamsızlıktan çıkış verdi.



HAKLI FESİH VAR
Yargıtay kararında, İş Kanunu'nun 22. maddesinde çalışma koşullarında esaslı değişiklik sebebiyle işçinin iş sözleşmesini haklı olarak feshedebileceğinin öngörülmediği, işçinin haklı fesih yapabileceği kaydedildi. Bu durumda ise işçinin ihbar tazminatı hakkının doğmayacağı ancak kıdem tazminatı ödenmesinin gerekeceği belirtildi. Söz konusu davalarda iş sözleşmelerinin, 'çalışma koşullarının uygulanmaması sebebiyle' işçiler tarafından işe gitmemek suretiyle 'eylemli fesih' yoluyla sona erdirildiği vurgulandı. İşverence devamsızlık tutanağı tutulan günlerde iş sözleşmeleri bitmiş olduğundan işverence sözleşmenin sona erdirmiş sayılamayacağı kaydedildi.


MARKASI APPLE FIYATİ 50 BİN
Apple'ın 1990'larda çalışanları için yaptırdığı Apple marka spor ayakkabı açık artırmaya çıkarıldı. Markanın gökkuşağı renkli eski logosunu taşıyan ayakkabıya 50 bin dolar başlangıç fiyatı belirlendi. Sotheby's Müzayede Evi, markanın gökkuşağı renkli eski logosunu taşıyan beyaz renkli 41 numara deri ayakkabıların hiç kullanılmadığını ancak bazı kısımlarında sararmalar olduğunu açıkladı.

KADIN KOOPERATİFLERİNE DESTEK ARTIRILDI
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) ile kadın kooperatiflerini desteklemeye devam ettiklerini belirterek, destek limitlerinin artırıldığını açıkladı. Bolat, "2023'ün ikinci yarısında hibe tutarlarında yapılan güncellemeyle alım desteklerinin üst sınırları yüzde 100, istihdam desteklerinin üst sınırları yaklaşık yüzde 33 artırılmış, mal alım desteğinin üst sınırı 400 bin liraya, hizmet alım desteğinin üst sınırı 60 bin liraya, istihdam desteğinin üst sınırı yaklaşık 274 bin liraya yükseltilmiştir. Destek programına ilişkin başvurular 14 Ağustos'a kadar ticaret il müdürlüklerimize yapılabilmektedir" dedi.

AKSESUAR FARKINA ŞİKAYET YAĞDI
İkinci el araç fiyatlarının, sıfır liste fiyatından yüksek olmasını yasaklayan düzenleme, bazı galeriler ve satıcılar tarafından delinmeye başladı. Çok sayıda vatandaş, sıfır liste fiyatının altında ilana koyulan ancak aksesuar bahanesiyle araçlar için daha fazla ücret talep eden galeriler ve kişilerle ilgili Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulundu. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, "Otomobiller yatırım aracı olmaktan çıkarılırsa fiyatlardaki yükseliş de engellenir. Sektörümüzün içinde çürük elmalar var ama dışarıdaki 'al-satçı' diye tabir edilen kişiler bunu daha fazla yapıyor. Ancak bayilerden araç alıp da stoklayan insanlar bu cezalar yazılmaya başladıktan sonra artık piyasaya çıkarmaya başladılar" dedi.


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