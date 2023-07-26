SGK EMEKLİ MAAŞ FARKI TAKVİMİ VE LİSTESİ 2023! Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Bağ-Kur, Emekli Sandığı, memur...

7500 EMEKLİ MAAŞI ALANA ZAM YOK MU?

Kök aylığı 6 bin lira olan ancak Hazine yardımıyla 7 bin 500 TL alan bir emeklinin kök aylığına zam yapılacak. Yapılan zam tutarı bin 500 TL olacak.

Emekli aylığı olarak yapılan ödemenin 7 bin 500 TL'nin altında olmaması yönündeki yasal düzenlemeye bağlı olarak bu kişiye Hazine yardımı verilmesine gerek kalmayacak ve kişi 7 bin 500 almaya devam edecek. Benzer şekilde kişinin kök aylığı 6 bin 100 liraysa yüzde 25'lik zam kök aylığına uygulanacak ve maaş 7 bin 625 liraya çıkacak.