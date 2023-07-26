SGK EMEKLİ MAAŞ FARKI TAKVİMİ VE LİSTESİ 2023! Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Bağ-Kur, Emekli Sandığı, memur...

Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak merak ediliyor. Maaş farklarını almayı bekleyen vatandaşlar internet arama motorlarında konuya ilişkin son dakika duyuruları araştırıyor.
Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak merak ediliyor. Maaş farklarını almayı bekleyen vatandaşlar internet arama motorlarında konuya ilişkin son dakika duyuruları araştırıyor.
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Maaş farkları Sosyal Güvenik Kurumu (SGK) tarafından duyurulacak tarihte yatacak. Söz konusu ödemelerin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
BAĞ-KUR EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.
Öte yandan maaş ödeme tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.
7500 EMEKLİ MAAŞI ALANA ZAM YOK MU?
Kök aylığı 6 bin lira olan ancak Hazine yardımıyla 7 bin 500 TL alan bir emeklinin kök aylığına zam yapılacak. Yapılan zam tutarı bin 500 TL olacak.
Emekli aylığı olarak yapılan ödemenin 7 bin 500 TL'nin altında olmaması yönündeki yasal düzenlemeye bağlı olarak bu kişiye Hazine yardımı verilmesine gerek kalmayacak ve kişi 7 bin 500 almaya devam edecek. Benzer şekilde kişinin kök aylığı 6 bin 100 liraysa yüzde 25'lik zam kök aylığına uygulanacak ve maaş 7 bin 625 liraya çıkacak.
Ama eline geçen maaş 7 bin 500 lira olduğu için, maaşında 125 liralık artış olacak. 7 bin lira emekli maaşı alan bir vatandaşın da kendi emekli aylığına yüzde 25 zam uygulanacak ve maaşı 8 bin 750 liraya çıkacak. Ancak maaşı bir süredir 7 bin 500 lira olduğu için maaşının üstüne bin 250 lira ilave gelecek. Kendi aylığı 7 bin 550 lira olan bir emekli ise yüzde 25'lik zammı maaşı üzerinden alacak. Böylece maaşı 9 bin 437 liraya yükselecek.