İstanbul Havalimanı’ndan gençlere fırsat! 1100 kişiye staj imkanı

İGA, sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda eğitimlerle adayların kariyer gelişimine öncülük ediyor. Yaz döneminde ilk etapta 370 kişiye eğitim vermeye başlayan İGA, staj programında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile yaptığı işbirliği çerçevesinde bu yıl bin 100 kişiye ulaşmayı hedefliyor. Bugüne kadar bin 500 stajyer öğrencinin 70 farklı departmanda görevlendirildiği programda, stajyerler arasından seçilen 50'yi aşkın mezun, İstanbul Havalimanı'nın merkezi fonksiyonlarında ve operasyonel birimlerindeki farklı pozisyonlarda tam zamanlı çalışmak üzere istihdam edildi. GELECEĞİN LİDERLERİ

İGA İstanbul Havalimanı bünyesindeki bir diğer işe alım projesi olan 'Yönetim Stajyeri-Management Trainee (MT)' programı öğrencilerin kariyer yolcuğunda ilk adımlarını atmalarını ve kişisel gelişimlerine güçlü yatırım yapmalarını amaçlıyor.

Geçen yıl üniversitelerden yaklaşık bin 510 başvurunun değerlendirilmesi sonucu seçilen 6 MT adayı, geleceğin liderleri olarak 8 aylık departman eğitim döngüsüne katıldı. Birçok farklı ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetine katılan MT'lerin, oryantasyon programı sonrasında ilgili departmanlara atamaları yapıldı. Bu yılki eğitim için 2 bin 900 başvurunun değerlendirildiği MT programına 9 kişi katılmaya hak kazandı.