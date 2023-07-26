İstanbul Havalimanı’ndan gençlere fırsat! 1100 kişiye staj imkanı

İGA, sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda eğitimlerle adayların kariyer gelişimine öncülük ediyor. Yaz döneminde ilk etapta 370 kişiye eğitim vermeye başlayan İGA, staj programında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile yaptığı işbirliği çerçevesinde bu yıl bin 100 kişiye ulaşmayı hedefliyor.
Bugüne kadar bin 500 stajyer öğrencinin 70 farklı departmanda görevlendirildiği programda, stajyerler arasından seçilen 50'yi aşkın mezun, İstanbul Havalimanı'nın merkezi fonksiyonlarında ve operasyonel birimlerindeki farklı pozisyonlarda tam zamanlı çalışmak üzere istihdam edildi.
GELECEĞİN LİDERLERİ
İGA İstanbul Havalimanı bünyesindeki bir diğer işe alım projesi olan 'Yönetim Stajyeri-Management Trainee (MT)' programı öğrencilerin kariyer yolcuğunda ilk adımlarını atmalarını ve kişisel gelişimlerine güçlü yatırım yapmalarını amaçlıyor.
Geçen yıl üniversitelerden yaklaşık bin 510 başvurunun değerlendirilmesi sonucu seçilen 6 MT adayı, geleceğin liderleri olarak 8 aylık departman eğitim döngüsüne katıldı. Birçok farklı ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetine katılan MT'lerin, oryantasyon programı sonrasında ilgili departmanlara atamaları yapıldı. Bu yılki eğitim için 2 bin 900 başvurunun değerlendirildiği MT programına 9 kişi katılmaya hak kazandı.
BİN İSTİHDAM HEDEFİ
İGA İstanbul Havalimanı İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan, artan yolcu trafiği, uçuş sayıları ve yeni iş alanları sayesinde yaklaşık bin kişilik istihdam artışı hedeflediklerini söyledi.
Aslan, bu artışları karşılayabilmek, uzun dönemde oluşacak yeni istihdam potansiyelini doğru değerlendirmek için üniversitelerle yakın görüştüklerini ve çeşitli programlar yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti: "İGA olarak Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen e-insan Tanıtım Töreni'nde, 'En çok staj imkanı sunan özel sektör kuruluşu' plaketine layık görüldük. Sadece Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 'Yetenek Kapısı' aracılığıyla Türkiye'nin her bir yanından binin üzerinde öğrencimizi havalimanımızda misafir ettik ve bu deneyimi yaşamalarını sağladık. Önümüzdeki süreçte de uzun vadeli planlar doğrultusunda genç işgücü potansiyeline yatırım yapmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."