Tüm zamanların en yükseği! Borsa İstanbul’da yeni rekor

Mayıs ayının son haftasında başladığı yükseliş trendini sürdürerek tarihi rekorlar kıran borsada, endeks dün de 6.800 puanı geçerek zirve yaptı. Cuma günü 6.687,78 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 42,25 puan ve yüzde 0.63 değer kazanarak 6.730,03 puandan başladı. Endeks, en düşük 6.626, en yüksek ise 6.808 puanla rekor seviyeyi gördü. Endeks, günü ise yüzde 0.11 artışla 6.695,14 puandan tamamladı.

25 BAZ PUAN KESİN GİBİ

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklanacağı haftaya temkinli başladığını belirterek, enflasyon ve resesyon ikileminin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin sürdüğünü ifade etti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 20 Eylül'de ise politika faizinin sabit bırakılacağı öngörülüyor.