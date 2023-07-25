Tüm zamanların en yükseği! Borsa İstanbul’da yeni rekor

Mayıs ayının son haftasında başladığı yükseliş trendini sürdürerek tarihi rekorlar kıran borsada, endeks dün de 6.800 puanı geçerek zirve yaptı. Cuma günü 6.687,78 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 42,25 puan ve yüzde 0.63 değer kazanarak 6.730,03 puandan başladı. Endeks, en düşük 6.626, en yüksek ise 6.808 puanla rekor seviyeyi gördü. Endeks, günü ise yüzde 0.11 artışla 6.695,14 puandan tamamladı.
25 BAZ PUAN KESİN GİBİ
Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklanacağı haftaya temkinli başladığını belirterek, enflasyon ve resesyon ikileminin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin sürdüğünü ifade etti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 20 Eylül'de ise politika faizinin sabit bırakılacağı öngörülüyor.
ELEKTRİKLİ YHT'LER İÇİN DEV FİNANSMAN
Birleşik Krallık, Türkiye'deki yeni yüksek hızlı elektrikli demiryolu için 680 milyon sterlin (26.5 milyar lira) tutarında finansman sağladı. Finansman 286 kilometrelik Mersin-Adana-Gaziantep yüksek hızlı demiryolu projesinde kullanılacak. Mersin-Adana-Gaziantep Yüksek Hızlı Demiryolu inşaatını, Birleşik Krallık İhracat Finansmanı Dairesi'nin (UK Export Finance /UKEF) Alıcı Kredisi Hesabı yoluyla sağladığı finansman ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı adına Rönesans Holding tamamlayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ulusal demiryolu ağını genişletecek olan bu önemli projeye katkılarından dolayı ticaret ortağımız UKEF'e müteşekkiriz" dedi.
Barış ŞİMŞEK
İŞ VE YATIRIM ZAMANI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli ticari anlaşmalara imza attığı Körfez turunun ardından hem yerli hem de küresel yatırım hamlesi için düğmeye basıldı. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu yeni dönemde çalışmalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında sürdürecek. Eylül ayında açıklanacak Orta Vadeli Program da yatırımcılara rehber olacak. Geçen hafta iş dünyası ile bir araya gelen Cevdet Yılmaz, önümüzdeki günlerde sendikalar ve finans kesimi temsilcileriyle de görüşecek.
Hazal ATEŞ
TÜRKSAT 6A UYDUSU MART'TA UZAYDA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türksat 6A'nın TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirildiğini belirterek, "Biraz testler uzadı ama sözü aldık. İnşallah Mart 2024'te Türksat 6A'yı da İMECE gibi başarıyla uzaya göndereceğiz" diye konuştu. TÜBİTAK'ın 60. yıldönümü törenine katılan Kacır, sanayinin Ar-Ge'deki önemine dikkati çekti, "2002'de 386 olan desteklenen proje sayısını 2022'de 3 bin 669'a, bugünkü rakamlarla 712 milyon lira olan destek tutarını 1.7 milyar liraya çıkardık. 2002'den bu yana 24 bin 202 projeye 57 milyar liranın üzerinde destek sağladık" dedi.
YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİNE YOĞUN İLGİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, deprem bölgesindeki 11 şehir için başlattığı 'Yerinde Dönüşüm' projesine ilgi büyük oldu. Bakan Mehmet Özhaseki, "El ele vererek sağlam ve güvenli yuvalarımızı inşallah birlikte inşa edeceğiz" değerlendirmesini yaparken; vatandaşlar da "Projeyi destekliyoruz, çok memnunuz. 500 bin lira hibe, 800 bin liraya kadar sıfır faizli 10 yıl vadeli kredi veriyor devlet" değerlendirmesini yaptı.