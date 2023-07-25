Memura 7650 TL kira yardımı: Toplu sözleşme hazırlıkları başladı! Hangi talepler masaya yatırılacak?

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin önümüzdeki 2 yıllık mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme maratonu 1 Ağustos'ta başlıyor. 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri öncesinde Memur- Sen ve Türkiye Kamu-Sen masaya taşıyacakları teklifleri açıkladı.
MEMUR-SEN % 110 ZAM İSTEDİ
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, memurlara ve emeklilere 2 yılda toplam yüzde 110 artış istediklerini söyledi. 2024'teki artışların 3'er aylık dönemler halinde yapılmasını beklediklerini aktaran Yalçın, "Önümüzdeki yıl ilk 3 ayda 10 puanlık refah payı ile birlikte yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15 ve dördüncü 3 ayda yüzde 10 olmak üzere yüzde 70 zam istiyoruz.