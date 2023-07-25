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Memura 7650 TL kira yardımı: Toplu sözleşme hazırlıkları başladı! Hangi talepler masaya yatırılacak?

Memurlar ve memur emeklileri için 1 Ağustos’ta başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde konfederasyonlar tekliflerini hazırladı. Zamların yanı sıra kira yardımından bayram ikramiyesine, yardımların güncellenmesine kadar pek çok teklif masaya yatırılacak...

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023 Güncelleme 25 Temmuz 2023
Memura 7650 TL kira yardımı: Toplu sözleşme hazırlıkları başladı! Hangi talepler masaya yatırılacak?

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Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin önümüzdeki 2 yıllık mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme maratonu 1 Ağustos'ta başlıyor. 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri öncesinde Memur- Sen ve Türkiye Kamu-Sen masaya taşıyacakları teklifleri açıkladı.



MEMUR-SEN % 110 ZAM İSTEDİ
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, memurlara ve emeklilere 2 yılda toplam yüzde 110 artış istediklerini söyledi. 2024'teki artışların 3'er aylık dönemler halinde yapılmasını beklediklerini aktaran Yalçın, "Önümüzdeki yıl ilk 3 ayda 10 puanlık refah payı ile birlikte yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15 ve dördüncü 3 ayda yüzde 10 olmak üzere yüzde 70 zam istiyoruz.

2025'te ilk 6 ayda yüzde 10 refah payı ile birlikte yüzde 25, ikinci 6 ayda yüzde 15 olmak üzere yüzde 40 artış bekliyoruz. En düşük memur maaşı Ocak'ta 29 bin 700 lira olacak" dedi.

936 TEKLİF İLETİLDİ
Önceki dönem toplu sözleşmede kazanım olup revize edilen 19, aynen korunan 26 ve yeni sunulan 84 olmak üzere 129 tekliflerinin olduğunu, 11 hizmet kolunda yetkili sendikaların 807 teklifi ile toplamda 936 teklifi ilettiklerini aktaran Yalçın, kamunun haftaya teklif ile gelmesini beklediklerini söyledi.

EMEKLİYE AİLE ÖDEMESİ
Memur-Sen'in bazı teklifleri şöyle:
- Enflasyon farkı dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren verilsin ve en az 2 puan artırımlı ödensin.
- Toplu sözleşme ikramiyesi aylık bin lira olsun.
- 1. dereceye gelen bütün kamu görevlilerinin ek göstergeleri 3600 olsun.
- Memurlara aylık 7 bin 650 lira kira yardımı yapılsın.
- Ramazan ve Kurban bayramlarında ayrı ayrı 4 bin 850 lira ikramiye verilsin.
- Eş yardımı 2 bin, çocuk yardımı 500 liraya çıkarılsın, aile yardımı emeklilere de verilsin.
- Gelir vergisi yüzde 15'e sabitlensin.



- Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilsin ve tazminatları 2025 yılı sonuna kadar ödensin.
- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları 3 yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılsın.
- Fazla çalışma, harcırah, arazi tazminatı, giyecek ve yemek yardımları artırımlı ödensin.
- Kadın kamu görevlilerinin ücretli doğum izinleri 32 hafta olsun.
- Doğum yardımı 5 bin 98, evlenme yardımı 24 bin 215, ölüm yardımı 19 bin 372 lira olarak ödensin.
- Kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilsin, bu hizmetin sunulamadığı yerlerde 2 bin 778 lira kreş yardımı sağlansın.
- Memurlara verilen 8 bin 77 lira seyyanen zam emekli memurlara da yansıtılsın.



KAMU-SEN'DEN 403 TALEP
Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci de toplu sözleşme masasına 403 taleple oturacaklarını belirterek, "Temel mali taleplerimiz; 2024 yılının tamamı için refah payı dahil kümülatif yüzde 100.2, 2025 yılının tamamında ise refah payı dahil tüm maaşlara yüzde 58.4 zam olarak özetlenebilir" diye konuştu.

8 bin 77 liralık seyyanen artışın emeklilere de yansıtılmasını istediklerini aktaran Kahveci, "Lojmandan faydalanmayan tüm kamu çalışanlarına aylık 7 bin 850 lira kira yardımı istiyoruz" dedi.



TEKLİFLER BAKAN'A İLETİLDİ
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 7. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakanı Vedat Işıkhan'a teslim etti.

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