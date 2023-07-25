Memura 7650 TL kira yardımı: Toplu sözleşme hazırlıkları başladı! Hangi talepler masaya yatırılacak?

EMEKLİYE AİLE ÖDEMESİ

Memur-Sen'in bazı teklifleri şöyle:

- Enflasyon farkı dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren verilsin ve en az 2 puan artırımlı ödensin.

- Toplu sözleşme ikramiyesi aylık bin lira olsun.

- 1. dereceye gelen bütün kamu görevlilerinin ek göstergeleri 3600 olsun.

- Memurlara aylık 7 bin 650 lira kira yardımı yapılsın.

- Ramazan ve Kurban bayramlarında ayrı ayrı 4 bin 850 lira ikramiye verilsin.

- Eş yardımı 2 bin, çocuk yardımı 500 liraya çıkarılsın, aile yardımı emeklilere de verilsin.

- Gelir vergisi yüzde 15'e sabitlensin.





- Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilsin ve tazminatları 2025 yılı sonuna kadar ödensin.

- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları 3 yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılsın.

- Fazla çalışma, harcırah, arazi tazminatı, giyecek ve yemek yardımları artırımlı ödensin.

- Kadın kamu görevlilerinin ücretli doğum izinleri 32 hafta olsun.

- Doğum yardımı 5 bin 98, evlenme yardımı 24 bin 215, ölüm yardımı 19 bin 372 lira olarak ödensin.

- Kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilsin, bu hizmetin sunulamadığı yerlerde 2 bin 778 lira kreş yardımı sağlansın.

- Memurlara verilen 8 bin 77 lira seyyanen zam emekli memurlara da yansıtılsın.





KAMU-SEN'DEN 403 TALEP

Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci de toplu sözleşme masasına 403 taleple oturacaklarını belirterek, "Temel mali taleplerimiz; 2024 yılının tamamı için refah payı dahil kümülatif yüzde 100.2, 2025 yılının tamamında ise refah payı dahil tüm maaşlara yüzde 58.4 zam olarak özetlenebilir" diye konuştu.

8 bin 77 liralık seyyanen artışın emeklilere de yansıtılmasını istediklerini aktaran Kahveci, "Lojmandan faydalanmayan tüm kamu çalışanlarına aylık 7 bin 850 lira kira yardımı istiyoruz" dedi.





TEKLİFLER BAKAN'A İLETİLDİ

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 7. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakanı Vedat Işıkhan'a teslim etti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN