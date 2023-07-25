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2 milyon firmaya asgari ücret desteği! Kimler yararlanacak?

Aylık 500 liraya çıkarılan asgari ücret desteğinden evde bakıcı, gündelikçi çalıştıranlar da yararlanacak. Destek, işverenlerin ödeyeceği sigorta priminden mahsup edilecek.

Hazal Ateş Hazal Ateş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023 Güncelleme 25 Temmuz 2023
2 milyon firmaya asgari ücret desteği! Kimler yararlanacak?

Yaklaşık 2 milyon işletmenin yararlandığı 500 liraya çıkan asgari ücret desteğinin ayrıntıları netleşti. 6 ay süreyle uygulanacak asgari ücret desteğinden evde bakıcı, gündelikçi çalıştıranlar da yararlanacak. Asgari ücret desteği işverene nakit olarak ödenmeyecek, işverenlerin sigorta primlerinden mahsup edilecek.

ÖZEL SEKTÖR İÇİN
Özel sektöre verilen asgari ücret desteği, SSK kapsamında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan işçiler için Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında uygulanacak.

Destekten yararlanmak için işletmenin SGK'ya başvuru yapması gerekmiyor. Destek işverenin çalıştırdığı personel sayısına göre değişiklik gösteriyor.

Emekli olduktan sonra SGDP kapsamında çalışan sigortalılar ve çırak-stajyer gibi kısmi sigortalı olarak çalışan işçiler için destek verilmeyecek. Toplam prim ödeme gün sayısı 16.66 lira ile çarpılarak destek belirlenecek.

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