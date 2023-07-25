2 milyon firmaya asgari ücret desteği! Kimler yararlanacak?

Yaklaşık 2 milyon işletmenin yararlandığı 500 liraya çıkan asgari ücret desteğinin ayrıntıları netleşti. 6 ay süreyle uygulanacak asgari ücret desteğinden evde bakıcı, gündelikçi çalıştıranlar da yararlanacak. Asgari ücret desteği işverene nakit olarak ödenmeyecek, işverenlerin sigorta primlerinden mahsup edilecek. ÖZEL SEKTÖR İÇİN

Özel sektöre verilen asgari ücret desteği, SSK kapsamında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan işçiler için Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında uygulanacak.

Destekten yararlanmak için işletmenin SGK'ya başvuru yapması gerekmiyor. Destek işverenin çalıştırdığı personel sayısına göre değişiklik gösteriyor.