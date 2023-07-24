Borsada 7 rekor birden kırıldı! 2 ayda yüzde 51 fırladı

Borsa İstanbul'da mayıs ayının son haftasında başlayan yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Endeks geçen haftanın son işlem gününde 6.687 puanla hem haftalık hem de günlük bazda kapanış rekoru kırarken, tarihi zirvesini de 6.724 seviyesine taşıdı. Borsa İstanbul'da geçen hafta 4 ayrı rekor daha kırıldı

TARİHİ ZİRVEYE ULAŞILDI

20 Temmuz'da 191.8 milyar TL ile işlem hacmi rekoru kırılırken, sözleşme sayısında da 18 Temmuz'da 8 milyon 466 binle zirveye ulaşıldı. BIST-30 Endeksi de 20 Temmuz'da 7.303 puanla kapanış rekoru kırdı. Aynı zamanda şirketlerin toplam piyasa değerinde de 7.4 trilyon lira ile tarihi zirveye ulaşıldı.