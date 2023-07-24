Borsada 7 rekor birden kırıldı! 2 ayda yüzde 51 fırladı

Borsa İstanbul'da mayıs ayının son haftasında başlayan yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Endeks geçen haftanın son işlem gününde 6.687 puanla hem haftalık hem de günlük bazda kapanış rekoru kırarken, tarihi zirvesini de 6.724 seviyesine taşıdı. Borsa İstanbul'da geçen hafta 4 ayrı rekor daha kırıldı
TARİHİ ZİRVEYE ULAŞILDI
20 Temmuz'da 191.8 milyar TL ile işlem hacmi rekoru kırılırken, sözleşme sayısında da 18 Temmuz'da 8 milyon 466 binle zirveye ulaşıldı. BIST-30 Endeksi de 20 Temmuz'da 7.303 puanla kapanış rekoru kırdı. Aynı zamanda şirketlerin toplam piyasa değerinde de 7.4 trilyon lira ile tarihi zirveye ulaşıldı.
2 AYDA YÜZDE 51 YÜKSELİŞ
Sabah gazetesinin haberine göre; Endeksin 4.424 puan olduğu 24 Mayıs'tan bu yana yaşanan yükseliş yüzde 51.1'e ulaştı. Bu dönemde şirketlerin piyasa değerinde artış 2.5 trilyon liraya ulaştı. Borsa İstanbul son dönemdeki performansıyla getiride de dünyanın zirvesine çıktı.
Son 1 ayda yüzde 28.94 ile en fazla yükselen piyasa oldu. Borsa İstanbul son 3 ayda ise yüzde 33.4 ile dünyada ikinci sırada yer aldı.