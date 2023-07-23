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    MTV'de yeni dönem! Vatandaşa vergi rehberi | Kimler ödeyecek? Yeni otomobil alanlar ne yapacak?

    Torba yasa ile birlikte otomobili olanlara ek MTV getirildi. Peki kimler ödeyecek nasıl ödenecek? Yeni otomobil alanlar ne yapacak işte bütün soruların cevapları...

    MTV’de yeni dönem

    Meclis'te kabul edilen torba yasa ile deprem bölgesine destek amacıyla tek seferlik getirilen ek motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) ayrıntılar belli oldu. Araç alımsatımında ek vergiyi kimin ödeyeceği en çok merak edilen konuların başında geliyor. Yasaya göre; 15 Temmuz'dan önce yapılan satışlarda aracı alan, sonrasında yapılan satışta için ise aracı satan ödeyecek. Peki diğer ayrıntılar neler? İşte tüm soruların cevapları...

    EK VERGİYİ KİMLER ÖDEYECEK?
    Yasayla getirilen ek vergi 27.5 milyon araç sahibini ilgilendiriyor. Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak.



    EK MTV'NİN MİKTARI NASIL BELİRLENECEK?
    Ek MTV, 2023 yılı için, 1 Ocak itibarıyla belirlenen MTV tutarı kadar uygulanacak.



        HER YIL ÖDENECEK Mİ?
        İlave vergi bir kereye mahsus olacak. Sadece 2023'te ödenecek.



        NE ZAMAN ÖDENECEK?
        Ek MTV'nin taksiti kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın yani ağustos sonuna kadar, ikinci taksiti ise kasım sonuna kadar ödenecek. 15 Temmuz'dan sonra sıfır alınan araçlarda ise ek MTV peşin ödenecek. Ödenecek ek MTV, yıllık ek MTV'nin yarısı kadar olacak.



        ÖDENMEZSE NE OLUR?
        MTV'si ödenmeyen araç sahiplerine aylık yüzde 1.6 faiz yansıtılıyor. Vergi borcunun tahsili için hesaplara haciz de uygulanabiliyor. Ayrıca MTV'si ödenmeyen araçların satışı yapılamıyor. Yine ek MTV'si ödenmeyen araçlar için muayene işlemi yapılamıyor.



            KİMLER ÖDEMEYECEK?
            Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 'mücbir sebep hali' ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlara ek MTV uygulanmayacak.



            YENİ ARAÇ ALANLAR İÇİN UYGULAMA NASIL OLACAK?
            Araç alım ve satımında ek vergi sorumluluğu, kanunun yürürlük tarihine göre belirlenecek. Kanun 15 Temmuz Cumartesi günü yayımlanmış ve yürürlüğe girmişti. 15 Temmuz'dan önce yapılan devir işlemleri için aracı alan, sonrasında yapılan satışlar için aracı satan sorumlu olacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın metninde verilen örneğe göre, 15 Mayıs 2023'te yani kanun çıkmadan aracını devreden otomobil sahibi değil, aracı alan kişi ek vergiden sorumlu olacak. Yine 21 Ağustos 2023'te yani kanun çıktıktan sonra aracını satan bir kişi ek vergiyi kendisi ödeyecek.

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            Haberler Ekonomi MTV'de yeni dönem! Vatandaşa vergi rehberi | Kimler ödeyecek? Yeni otomobil alanlar ne yapacak?
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