MTV'de yeni dönem! Vatandaşa vergi rehberi | Kimler ödeyecek? Yeni otomobil alanlar ne yapacak?





YENİ ARAÇ ALANLAR İÇİN UYGULAMA NASIL OLACAK?

Araç alım ve satımında ek vergi sorumluluğu, kanunun yürürlük tarihine göre belirlenecek. Kanun 15 Temmuz Cumartesi günü yayımlanmış ve yürürlüğe girmişti. 15 Temmuz'dan önce yapılan devir işlemleri için aracı alan, sonrasında yapılan satışlar için aracı satan sorumlu olacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın metninde verilen örneğe göre, 15 Mayıs 2023'te yani kanun çıkmadan aracını devreden otomobil sahibi değil, aracı alan kişi ek vergiden sorumlu olacak. Yine 21 Ağustos 2023'te yani kanun çıktıktan sonra aracını satan bir kişi ek vergiyi kendisi ödeyecek.

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