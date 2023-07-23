MTV'de yeni dönem! Vatandaşa vergi rehberi | Kimler ödeyecek? Yeni otomobil alanlar ne yapacak?

Meclis'te kabul edilen torba yasa ile deprem bölgesine destek amacıyla tek seferlik getirilen ek motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) ayrıntılar belli oldu. Araç alımsatımında ek vergiyi kimin ödeyeceği en çok merak edilen konuların başında geliyor. Yasaya göre; 15 Temmuz'dan önce yapılan satışlarda aracı alan, sonrasında yapılan satışta için ise aracı satan ödeyecek. Peki diğer ayrıntılar neler? İşte tüm soruların cevapları...
EK VERGİYİ KİMLER ÖDEYECEK?
Yasayla getirilen ek vergi 27.5 milyon araç sahibini ilgilendiriyor. Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak.