Kalyon PV'den TOPCON güneş paneli! Yenilikçi teknolojilerdeki milli kaynaklarla yapılan atılım devam ediyor

Kalyon PV'nin kalite süreçleri ve araştırma-geliştirme faaliyetleri kapsamında; yepyeni bir güneş hücresi tasarımı ile elektronların daha iyi iletilerek panellerdeki verimin artırılmasına olanak tanıyan TOPCON teknolojisinin panel üretimine entegre edilmesi sağlandı. Kalyon PV'nin çift yüzeyli (Bifacial) olarak ürettiği paneller, ön yüzeyinin yanı sıra zeminden yansıyan güneş ışığını elektriğe dönüştüren arka yüzey kazancıyla, güneşten elde edilen verimi artırıyor.
TOPCON teknolojili güneş panelleri, 550-580 Wp aralığında enerji üretim kapasitesine ve yüzde 22.38 modül verimliliğine sahip. Çift yüzeyli, cam-cam üretilen bu paneller, arka yüzeyinden yüzde 20'ye varan enerji kazanımı sunuyor. Arka yüzey kazancıyla birlikte toplamda 630 Wp'e varan bir elektrik üretimi sağlanabiliyor.
Kalyon PV Üst Yöneticisi Ersan Tüfekçi, şirketin kısa bir süre önce kurulmasına rağmen gelişmekte olan teknolojileri üretim süreçlerine dahil etmeyi başardıklarını ve bunun Kalyon PV'nin alanında dünyadaki önemli oyunculardan biri haline geldiğinin de en somut kanıtı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: