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    Kalyon PV'den TOPCON güneş paneli! Yenilikçi teknolojilerdeki milli kaynaklarla yapılan atılım devam ediyor

    Yenilebilir enerji teknolojileri geliştiren Kalyon PV, dünyada güneş paneli üretimi alanında en yeni teknolojilerden biri olan TOPCON güneş panellerini, tamamen yerli ve milli kaynaklarla hayata geçirdiğini duyurdu.

    Kalyon PV’den dev hamle

    Kalyon PV'nin kalite süreçleri ve araştırma-geliştirme faaliyetleri kapsamında; yepyeni bir güneş hücresi tasarımı ile elektronların daha iyi iletilerek panellerdeki verimin artırılmasına olanak tanıyan TOPCON teknolojisinin panel üretimine entegre edilmesi sağlandı. Kalyon PV'nin çift yüzeyli (Bifacial) olarak ürettiği paneller, ön yüzeyinin yanı sıra zeminden yansıyan güneş ışığını elektriğe dönüştüren arka yüzey kazancıyla, güneşten elde edilen verimi artırıyor.

    TOPCON teknolojili güneş panelleri, 550-580 Wp aralığında enerji üretim kapasitesine ve yüzde 22.38 modül verimliliğine sahip. Çift yüzeyli, cam-cam üretilen bu paneller, arka yüzeyinden yüzde 20'ye varan enerji kazanımı sunuyor. Arka yüzey kazancıyla birlikte toplamda 630 Wp'e varan bir elektrik üretimi sağlanabiliyor.

    Kalyon PV Üst Yöneticisi Ersan Tüfekçi, şirketin kısa bir süre önce kurulmasına rağmen gelişmekte olan teknolojileri üretim süreçlerine dahil etmeyi başardıklarını ve bunun Kalyon PV'nin alanında dünyadaki önemli oyunculardan biri haline geldiğinin de en somut kanıtı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        TEKNOLOJİ MERKEZİ
        "İlk günden itibaren kurumsal vizyonumuzu, bir panel üreticisi kimliğinin ötesine geçerek, güneş enerjisi alanında bir teknoloji üretim merkezi olmak üzerine şekillendirdik. Bugüne kadar imza attığımız yenilikler ve bugün de geliştirdiğimiz TOPCON teknolojili güneş panellerimizle bu vizyon doğrultusunda emin adımlarla ilerlemenin ve sektöre örnek teşkil etmenin gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz." Tüfekçi, TOPCON panellerinin önümüzdeki dönemde Kalyon PV üretiminin önemli bir kısmını oluşturmasını hedeflediklerinin de söyledi.

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        Haberler Ekonomi Kalyon PV'den TOPCON güneş paneli! Yenilikçi teknolojilerdeki milli kaynaklarla yapılan atılım devam ediyor
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