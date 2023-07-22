Kalyon PV'den TOPCON güneş paneli! Yenilikçi teknolojilerdeki milli kaynaklarla yapılan atılım devam ediyor

TEKNOLOJİ MERKEZİ

"İlk günden itibaren kurumsal vizyonumuzu, bir panel üreticisi kimliğinin ötesine geçerek, güneş enerjisi alanında bir teknoloji üretim merkezi olmak üzerine şekillendirdik. Bugüne kadar imza attığımız yenilikler ve bugün de geliştirdiğimiz TOPCON teknolojili güneş panellerimizle bu vizyon doğrultusunda emin adımlarla ilerlemenin ve sektöre örnek teşkil etmenin gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz." Tüfekçi, TOPCON panellerinin önümüzdeki dönemde Kalyon PV üretiminin önemli bir kısmını oluşturmasını hedeflediklerinin de söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN