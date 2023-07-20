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    • Ekonomi
    • 20.07.2023 10:01
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    • 20.07.2023 10:01
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    Euro, dolar, sterlin ne kadar, kaç TL oldu? 20 Temmuz 2023 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım tam altın fiyatları kaç lira?

    Altın uzun süredir güvenli liman olarak görülen bir yatırım aracı olarak popülerliğini koruyor. Hem büyük hem de küçük ölçekteki yatırımcılar altın fiyatlarındaki son durumu öğrenmek için canlı grafikleri ve uzman yorumlarını yakından takip ediyor. Öte yandan döviz kurlarındaki son durum merak ediliyor. Peki, euro, dolar, sterlin ne kadar, kaç TL oldu? 20 Temmuz 2023 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım tam altın fiyatları kaç lira? İşte detaylar!

    Euro, dolar, sterlin ne kadar, kaç TL oldu?

    Altın fiyatlarında son dakika değişimleri yaşandıkça piyasalarda dalgalanmalar görülebiliyor. Bu nedenle yatırımcılar sürekli olarak haberleri ve güncel gelişmeleri mercek altına alıyor. Diğer taraftan döviz kurlarında yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, euro, dolar, sterlin ne kadar, kaç TL oldu? 20 Temmuz 2023 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım tam altın fiyatları kaç lira? İşte merak edilenler!

    DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?

    SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

    İstanbul serbest piyasada dolar 26,8650 liradan, avro 30,1350 liradan güne başladı.

    Serbest piyasada 26,8630 liradan alınan dolar, 26,8650 liradan satılıyor. 30,1330 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 30,1350 lira olarak belirlendi.

    Dün doların satış fiyatı 26,9010 lira, avronun satış fiyatı ise 30,1590 lira olmuştu.

        ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

        ALTININ ONSU 1.976 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda 1.976 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 2,2 artışla 1 milyon 730 bin liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,8775 lira, satışta 26,9852 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,8045 lira, satışta 26,9119 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1120, sterlin/dolar paritesi 1,2890, dolar/yen paritesi de 139,6 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,8 artışla 80,3 dolardan işlem görüyor.
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        Haberler Ekonomi Euro, dolar, sterlin ne kadar, kaç TL oldu? 20 Temmuz 2023 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım tam altın fiyatları kaç lira?
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