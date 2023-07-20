Altın fiyatlarında son dakika değişimleri yaşandıkça piyasalarda dalgalanmalar görülebiliyor. Bu nedenle yatırımcılar sürekli olarak haberleri ve güncel gelişmeleri mercek altına alıyor. Diğer taraftan döviz kurlarında yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, euro, dolar, sterlin ne kadar, kaç TL oldu? 20 Temmuz 2023 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım tam altın fiyatları kaç lira? İşte merak edilenler!
DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?
SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 26,8650 liradan, avro 30,1350 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,8630 liradan alınan dolar, 26,8650 liradan satılıyor. 30,1330 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 30,1350 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,9010 lira, avronun satış fiyatı ise 30,1590 lira olmuştu.