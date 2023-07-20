Altın fiyatlarında son dakika değişimleri yaşandıkça piyasalarda dalgalanmalar görülebiliyor. Bu nedenle yatırımcılar sürekli olarak haberleri ve güncel gelişmeleri mercek altına alıyor. Diğer taraftan döviz kurlarında yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, euro, dolar, sterlin ne kadar, kaç TL oldu? 20 Temmuz 2023 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım tam altın fiyatları kaç lira? İşte merak edilenler!