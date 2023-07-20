Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak. Geçen ay yapılan toplantının ardından "kademeli faiz artışı" mesajı verilmesi nedeniyle bu toplantıda faiz artışına kesin gözüyle bakılıyordu. Peki, 20 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne oldu 2023? Faiz artarsa dolar ne olur, yükselir mi düşer mi? Faiz yükselirse altın düşer mi? İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre temmuz ayı faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak.
Toplantıya yönelik beklenti anketi 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.
UZMANLARIN BEKLENTİSİ NE?
Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,5 ile yüzde 21,5 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı.