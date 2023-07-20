Bağ-Kur’luya Ekim’de emeklilik müjdesi: Reform hazırlığı sürüyor! Kimler yararlanacak?

2023, emeklilikte 'reform' yılı olacak. EYT'liler için yaş şartını kaldıran tarihi reformu, yenileri takip edecek. Atılacak adımlardan biri Bağ-Kur'lulara yönelik olacak. Küçük esnaf ve çiftçi gibi 1 milyon Bağ- Kur'luya prim müjdesi verilecek. Bağ-Kur'lular ile SSK'lılar arasındaki prim farkı giderilecek.
9000 yerine 7200 prim günüyle emekli olunabilecek. Yapılacak düzenlemeden öncelikle küçük esnaf ve çiftçiler yararlanacak. Çalışmalar sırasında öncelikle küçük esnaf tespiti yapılacak.
Bu kapsamda iş yerinde çalışan işçi sayısı ile basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi çeşitli alternatifler üzerinde değerlendirmeler sürerken, çalışmalar sonucunda çizilecek çerçeveyle prim indiriminden kimlerin yararlanacağı belli olacak. Ayrıca yapılacak düzenlemenin tüm süreleri kapsayıp kapsamayacağı belirlenecek.