Bağ-Kur’luya Ekim’de emeklilik müjdesi: Reform hazırlığı sürüyor! Kimler yararlanacak?

Düzenleme, 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan ve reform kapsamına giren Bağ-Kur'lularda ise hem kadınların hem erkeklerin prim şartını 1800 gün azaltacak. 7200 günü tamamlayanlar, sigorta başlangıcına göre belirlenen yaşı (9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan) sağlıyorsa hemen emekli olacak. Bu arada TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, talep üzerine, TBMM Genel Kurulu'nun 25 Temmuz'da toplanması için çağrıda bulundu.