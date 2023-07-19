Emekliye müjdeli haber sabah saatlerinde geldi! 7.500 TL ve üstü maaş alana taze tablo çıkarıldı! SSK BAĞKUR emeklisine promosyon jesti

SGK ile anlaşmalı olan bankalar emeklilere promosyon ödemeleri yaparak onlara ek bir kazanç sağlama imkanı sunuyor. Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımak isteyenler bu promosyon fırsatlarını değerlendirerek ek bir ödeme almak istiyor. Ancak emeklilerin promosyonları karşılaştırarak ve bankaların şartlarını dikkatlice inceleyerek en uygun seçeneği tercih etmeleri son derece önemli oluyor. Her bankanın promosyon miktarı ve sunulan avantajlar farklılık gösterebiliyor. Promosyon ödemeleri genellikle sabah 08.45'ten itibaren emeklilerin hesaplarına geçmeye başlıyor.