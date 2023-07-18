Girişimci gençlere büyük fırsat! TEKNOFEST projeleri girişime dönüşüyor...

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te heyecan sürüyor. İstanbul'da Nisan'da 2 milyon 547 bin ziyaretçisi ile rekorlara imza atan TEKNOFEST, 2023'ün ikinci ve üçüncü durağında yepyeni bir yarışma modeliyle 30 Ağustos-3 Eylül arasında Ankara'da, 27 Eylül-1 Ekim'de ise İzmir'de gerçekleşecek. TEKNOFEST'te, Girişim Yarışması modeli ile de 10 farklı temada yarışma sonrası girişime dönüştürülmek istenen projelerin gelişimine tanıklık edilecek. Girişim Yarışması'na, 2018 ile 2023 yılları arasında TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen yarışmalara başvurmuş lise, üniversite ve üzeri seviyedeki takımlar katılabilecek. Girişim temaları; eğitim teknolojileri, sağlık ve iyi yaşam teknolojileri, ulaşım ve mobilite teknolojileri, tarım teknolojileri, haberleşme ve iletişim teknolojileri, turizm teknolojileri, çevre, enerji ve iklim tekno-lojileri, uzay, havacılık ve savunma teknolojileri, afet yönetim teknolojileri ve engelsiz yaşam teknolojilerinden oluşuyor.





7 MİLYON TL ÖDÜL

Girişim fikri olan veya ürününü geliştirmekte olan takımlar Ön Kuluçka kategorisinde değerlendirilecek. Bu aşamada girişimin kurulmuş olması veya şirketleşmiş olması şartı aranmayacak. Hızlandırma aşamasında ise projesini test edilebilir bir ürüne dönüştürmüş olan ve bu projeleri ile ilgili şirket kurmuş olan takımlar sunumları ile değerlendirilecek. TEKNOFEST yarışmacılarının girişim ekosistemine dahil olmalarının, yarışmalarda geliştirilen projelerin ticarileştirilerek topluma kazandırılmasının amaçlandığı yarışmada katılımcılara toplamda 7 milyon liranın üzerinde ödül verilecek. Başvurular 31 Temmuz tarihinde sona erecek.