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    • Ekonomi
    • 18.07.2023 00:55
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    • 18.07.2023 01:06
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    Yeni ticaret anlaşması başlıyor! Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret hacmi daha da güçlenecek

    Türkiye ve İngiltere arasında geçen yıl 23,5 milyar Sterlin'e ulaşan ticaret hacmi daha da güçlenecek. Birleşik Krallık ve Türkiye, modernize edilmiş yeni bir serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başlama niyetini açıkladı. İşte detaylar...

    Ticaret hacmi yükseliyor!

    Birleşik Krallık ve Türkiye, modernize edilmiş yeni bir serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başlama niyetini açıkladı. Buna göre, iki ülke arasında geçen yıl 23,5 milyar Sterlin'e ulaşan ticaret hacminin daha da güçlenmesi hedefleniyor.



    TİCARET HACMİ DAHA DA GÜÇLENECEK
    İngiltere Büyükelçiliği'nden alınan bilgiye göre, bu yeni anlaşma, yalnızca ürünleri kapsayan mevcut Birleşik Krallık - Türkiye ticaret anlaşmasının yerini alacak.



    Anlaşma, 2022'de 23,5 milyar Sterlin'e ulaşan ve her geçen gün daha da güçlenen ticari ilişkileri desteklemek için tasarlandı. Birleşik Krallık ve Türkiye, bugün, güncellenmiş bir serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başlama planlarını duyurdu.
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        Türk Telekom
        Haberler Ekonomi Yeni ticaret anlaşması başlıyor! Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret hacmi daha da güçlenecek
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