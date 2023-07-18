Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: OVP'de yeni hedefler koyacağız

Yapılması gerekeni de zamanında yapmak daha doğru. Çünkü zamanında yaptığınız zaman ileride daha büyük müdahaleleri ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Aldığımız bu tedbirlerle, kamu gelirleri kısmında gereğini yapmış durumdayız. Dolayısıyla yıl sonuna kadar yeni bir çalışma olacağını düşünmüyorum doğrusu." Yılmaz, Aile ve Gençlik Bankası'nın yakın zamanda kurulacağını ve sosyal desteklerin başlayacağını kaydetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN