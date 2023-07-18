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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: OVP'de yeni hedefler koyacağız

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A Haber’de Faruk Erdem ve Özlem Doğaner’in sorularını cevapladı. Canlı yayında Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ve A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in sorularını yanıtlayan Yılmaz, Eylül ayında açıklanması beklenen Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili de "OVP'de yeni hedefler koyacağız. En büyük beklentimiz belirsizlikleri azaltması, yatırımcılar ve diğer aktörleri oyuna sokmasıdır. Yapısal reformları ortaya koyacağız." dedi.

    Yeni vergi yok

    A Haber'de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turuna ilişkin, "Önemli miktarlarda Türkiye'ye sermaye girişi olacak. Ülkemizin ekonomisi büyüyecek" ifadesini kullandı.

    OVP EYLÜL'DE
    Canlı yayında Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ve A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in sorularını yanıtlayan Yılmaz, Eylül ayında açıklanması beklenen Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili de "OVP'de yeni hedefler koyacağız. En büyük beklentimiz belirsizlikleri azaltması, yatırımcılar ve diğer aktörleri oyuna sokmasıdır. Yapısal reformları ortaya koyacağız.

    Yapısal reform yapmış bir ülke olarak güveni artırmış olacağız. Sonra 2024 yılı bütçesi Meclis'e gelecek" dedi. "İlave vergi artışları olacak mı" sorusu üzerine Yılmaz, şunları söyledi: "Bir deprem gerçekliğimiz varsa bütçemizde harcamalar artıyorsa sosyal kesimlere dönük birtakım programlar yapıyorsak bazı gelir kalemlerinin de artmasını bir denge unsuru olarak görmemiz lazım.

        Yapılması gerekeni de zamanında yapmak daha doğru. Çünkü zamanında yaptığınız zaman ileride daha büyük müdahaleleri ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Aldığımız bu tedbirlerle, kamu gelirleri kısmında gereğini yapmış durumdayız. Dolayısıyla yıl sonuna kadar yeni bir çalışma olacağını düşünmüyorum doğrusu." Yılmaz, Aile ve Gençlik Bankası'nın yakın zamanda kurulacağını ve sosyal desteklerin başlayacağını kaydetti.

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        Haberler Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: OVP'de yeni hedefler koyacağız
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