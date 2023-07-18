2000-2008 sonrası sigorta girişi olana müjdeli haber verildi! Başlangıcı 5 yıl öne çekecek

Emeklilikte 1 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren düzenleme geliyor. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte emeklilik tablosu da değişecek ve prim günü yükümlülüğü daha önceki yıllara göre daha az olan kişiler için daha erken emeklilik imkanı doğacak. Yapılan düzenleme ile Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlenecek ve 9 bin gün olan prim ödeme şartı 7.200 güne indirilecek.
5 YIL DAHA ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ!
Bu değişiklik özellikle küçük esnaf ve Bağ-Kur'lu vatandaşlar için önemli bir müjde niteliği taşıyor.
Bu düzenleme sayesinde 1 milyonun üzerindeki kişi, 5 yıl daha erken emekli olabilecek.
Bağ-Kur'lu vatandaşlar daha az prim ödeyerek emeklilik hakkını elde edebilecek ve emekli olma sürelerini kısaltabilecek.
Meclis'e gelecek yeni torba yasa ile Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7200 güne inecek. Böylece 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyebilecek. Bu düzenleme kapsamına göre EYT'lileri de ilgilendirecek.