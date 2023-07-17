Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Suudi iş adamlarına "Türkiye'ye yatırım" çağrısı: "Hedef 30 milyar dolar!"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Körfez turu kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından hayata geçirilmesi planlanan iş forumlarının ilki Cidde'de Ritz-Carlton Otel'de gerçekleştirildi.
DEİK ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı işbirliğinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla düzenlenen Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu her iki ülkenin iş dünyasından yoğun ilgi gördü.
Etkinlikte konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu vesilesiyle iş dünyası ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke liderlerinin öncülüğünde ülkeler arasında son dönemde yaşanan olumlu gelişmelerden bahsetti.
Suudi Arabistan ile ekonomik ve ticari ilişkileri tüm boyutlarıyla geliştirme ve yeni işbirliği fırsatlarını değerlendirme yolunda iş dünyalarını bir araya getirmeye devam ettiklerini kaydeden Bolat, bugün Türkiye'den kendi sektörlerinde en saygın ve en çok iş yapan iş insanlarının forumda hazır bulunduğunu anlattı.
Bolat, bu yıl Riyad'da gerçekleştirdikleri Türk Expo Fuarı ve Müteahhitlik Forumu başta olmak üzere firmaların birbirleri ile temas kurmalarını sağlayan faaliyetleri başarıyla gerçekleştirdiklerini kaydederek geçen hafta Ankara ve İstanbul'da DEİK'in ev sahipliğinde çok önemli görüşmeler yaptıklarını söyledi.
"BU İŞ FORUMU ÇOK ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAKTIR"
Bakan Bolat, "Bugün ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gerçek aktörleri, sahadaki aktörleri olan siz kıymetli iş dünyası temsilcilerine hitap etmek, ülkelerimizin sunduğu fırsatları değerlendirmek adına bu iş forumu çok önemli bir dönüm noktası olacaktır." diye konuştu.
Türkiye-Suudi Arabistan dış ticaret hacminin 2022'de yaklaşık 6,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini dile getiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hedefimiz bu rakamı saygıdeğer devlet başkanlarımızın vizyonu doğrultusunda kısa vadede 10 milyar dolara, uzun vadede ise 30 milyar dolara çıkarmak olacaktır. Ülkelerimizin sahip olduğu tarihi ve kültürel bağların yanı sıra güçlü ekonomilerimiz, nitelikli iş gücü piyasalarımız ve başarılı girişimcilerimizin olduğu bir ortamda ekonomik ve ticari ilişkilerimizi çok daha üst seviyelere çıkarmak güç olmayacaktır. Her iki ülkenin birbirini tamamlayan dış ticaret yapıları, ticari ilişkilerimizde kazan-kazan prensibini ön plana çıkarmaktadır. Türk firmaları, ürün kaliteleri ve ahilik kültüründen gelen iş ahlakları ile Suudi Arabistanlı tüketicilerin güvenini kazanmıştır."
"DIŞ TİCARETTE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"
Ticaret Bakanı Bolat, Suudi Arabistan'ın başta petrol, petrol ürünleri ve plastik ürünleri, kimyasallar, demir-çelik ürünleri olmak üzere Türk sanayisinin önemli tedarikçilerinden ve stratejik ortaklarından olduğunu vurguladı.