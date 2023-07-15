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    Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 2. el balonu patlıyor! Fırsatçılara geçit yok

    İkinci el araçlar, sıfırını aşan fiyatla pazarlanamayacak. İlanlar mercek altına alınırken, uymayalara 300 bin liraya kadar ceza verilecek. İşte sizler için derlediğimiz 15 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Fiya’tl’ara takip

    İkinci el araçlar, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan pazarlanamayacak. Bugünden itibaren devreye alınacak uygulama, tüm gerçek ve tüzel kişilerin bireysel ve ticari ilanlarını kapsayacak.

    Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesine göre, bu kısıtlama kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişiler, düzenlemeye aykırı ilan vermeleri halinde 'ilan platformları' tarafından uyarılacak. Bu uyarıya rağmen söz konusu kısıtlamaya aykırı olarak ilanları verenlere ilişkin bilgiler platform tarafından Ticaret Bakanlığı'na iletilecek.

    300 BİN TL CEZASI VAR
    Düzenlemeye aykırı her bir ilan 'ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti' kabul edilerek, ilanları verenler hakkında ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Bu nedenle, herhangi bir idari para cezasına maruz kalınmaması için, yeni yayınlanacak ve yayında olan taşıt ilanlarında fiyatın, tavsiye edilen güncel satış fiyatını geçmeyecek şekilde belirlenmesi önem taşıyor.

    NOTERLER ENGELLİYOR
    Bakanlık, 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasının uygulama süresini 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatmış ve bu düzenlemeye aykırı taşıt satışlarına da kısıtlama getirmişti. Bu kapsamda 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine aykırı satışlar noterlikler tarafından engellenmeye başlandı.

    MEMUR, İŞÇİ VE EMEKLİYE 794 MİLYAR TL
    TBMM Genel Kurulu, milyonlarca memur ve emeklinin dört gözle beklediği, en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkartan, emekliye yüzde 25 zam içeren yasayı kabul etti. Yaklaşık 15.5 milyon SSK, Bağ-Kur, 2.7 milyon Emekli Sandığı emeklisi bu zamdan yararlanacak. Yapılan düzenleme ile birlikte bu yıl memur, kamu işçisi ve emekliye devletin sağladığı destek 794.1 milyar lirayı bulacak. Yasa ile konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin süresi de bir yıl daha uzatılıyor. Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) bu yıl bir defaya mahsus olmak üzere iki katı olarak uygulanıyor. Kurumlar vergisi yüzde 25'ten 30 çıkarılıyor. MTV'den 30 milyar, kurumlar vergisinden de 80 milyar ek gelir bekleniyor.
    Zübeyde YALÇIN

        EVLENECEK ÇİFTLERE TUZAK
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Bankası adı altında 'evlilik kredisi' vaadiyle para toplayan dolandırıcılara karşı vatandaşı uyardı. Bakanlık'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aile ve Gençlik Bankası adı altında vatandaşlarımıza 'evlilik kredisi' vaadiyle sahte bir internet sayfası üzerinden para toplayan şahıslara kesinlikle itibar etmeyiniz! Bakanlığımız ve yetkili diğer kurumların resmi sayfalarından açıklanmayan hiçbir başvuruyu dikkate almayınız. Vatandaşlarımızı dolandırmayı amaçlayan sahte internet sayfası ve bu internet sayfası ilgilileri hakkında hukuki süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.



        ŞİMŞEK VE ERKAN HİNDİSTAN'A GİDİYOR
        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere Hindistan'a gidecek. Alınan bilgiye göre, Hindistan'da düzenlenecek G20 toplantılarına Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek katılacak. Bakan Şimşek'e, toplantılarda, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek. Şimşek, G20 toplantılarının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyarette de yer alacak. Şimşek 19 Eylül'de Türk Amerikan İş Konseyi'nin New York'ta düzenleyeceği 13. Türkiye Yatırım Konferansı'na da katılacak. Goldman Sachs'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıya ABD'nin önde gelen finans ve bankacılık çevreleri ile Türkiye'nin halka açık en büyük 50 şirketinin ve büyük bankalarının CEO'larının katılması bekleniyor.



        'YERİNDE DÖNÜŞÜM'E BAŞVURULAR ALINACAK
        Afet bölgesinde hayatın daha kısa sürede normale dönmesini sağlayacak olan 'Yerinde Dönüşüm' projesi 17 Temmuz'da başlıyor. Konutlarını yerinde yapmak isteyenlere 500 bin lira, iş yerini yapmak isteyenlere ise 250 bin lira hibe desteği sunan projeye ilişkin 'ALO 181' hattı üzerinden tüm bilgilere ulaşılabilecek. 2 yılı geri ödemesiz, 10 yıl vadeli ve faizsiz kredi imkanı da sunan dev finansman paketine yoğun talep bekleniyor.
        Murathan YILDIRIM

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        Balıkesir Belediyesi
        Haberler Ekonomi Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 2. el balonu patlıyor! Fırsatçılara geçit yok
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