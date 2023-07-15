Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 2. el balonu patlıyor! Fırsatçılara geçit yok

İkinci el araçlar, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan pazarlanamayacak. Bugünden itibaren devreye alınacak uygulama, tüm gerçek ve tüzel kişilerin bireysel ve ticari ilanlarını kapsayacak.
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesine göre, bu kısıtlama kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişiler, düzenlemeye aykırı ilan vermeleri halinde 'ilan platformları' tarafından uyarılacak. Bu uyarıya rağmen söz konusu kısıtlamaya aykırı olarak ilanları verenlere ilişkin bilgiler platform tarafından Ticaret Bakanlığı'na iletilecek.
300 BİN TL CEZASI VAR
Düzenlemeye aykırı her bir ilan 'ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti' kabul edilerek, ilanları verenler hakkında ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Bu nedenle, herhangi bir idari para cezasına maruz kalınmaması için, yeni yayınlanacak ve yayında olan taşıt ilanlarında fiyatın, tavsiye edilen güncel satış fiyatını geçmeyecek şekilde belirlenmesi önem taşıyor.
NOTERLER ENGELLİYOR
Bakanlık, 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasının uygulama süresini 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatmış ve bu düzenlemeye aykırı taşıt satışlarına da kısıtlama getirmişti. Bu kapsamda 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine aykırı satışlar noterlikler tarafından engellenmeye başlandı.
MEMUR, İŞÇİ VE EMEKLİYE 794 MİLYAR TL
TBMM Genel Kurulu, milyonlarca memur ve emeklinin dört gözle beklediği, en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkartan, emekliye yüzde 25 zam içeren yasayı kabul etti. Yaklaşık 15.5 milyon SSK, Bağ-Kur, 2.7 milyon Emekli Sandığı emeklisi bu zamdan yararlanacak. Yapılan düzenleme ile birlikte bu yıl memur, kamu işçisi ve emekliye devletin sağladığı destek 794.1 milyar lirayı bulacak. Yasa ile konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin süresi de bir yıl daha uzatılıyor. Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) bu yıl bir defaya mahsus olmak üzere iki katı olarak uygulanıyor. Kurumlar vergisi yüzde 25'ten 30 çıkarılıyor. MTV'den 30 milyar, kurumlar vergisinden de 80 milyar ek gelir bekleniyor.
Zübeyde YALÇIN