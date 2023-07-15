Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 2. el balonu patlıyor! Fırsatçılara geçit yok

İkinci el araçlar, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan pazarlanamayacak. Bugünden itibaren devreye alınacak uygulama, tüm gerçek ve tüzel kişilerin bireysel ve ticari ilanlarını kapsayacak.

Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesine göre, bu kısıtlama kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişiler, düzenlemeye aykırı ilan vermeleri halinde 'ilan platformları' tarafından uyarılacak. Bu uyarıya rağmen söz konusu kısıtlamaya aykırı olarak ilanları verenlere ilişkin bilgiler platform tarafından Ticaret Bakanlığı'na iletilecek.