Türkiye ve Azerbaycan ticari ilişkileri ve gelecek vizyonu İstanbul’da ele alındı

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki tarihi, kültürel ve ticari ilişkileri değerlendiren Başkan Asmalı, "Türkiye ile Azerbaycan arasında 30 yılı aşkın süredir devam eden diplomatik ilişkilerin yanında, esas olarak ekonomik ve ticari ilişkiler de çok önemli bir yerde duruyor. Her geçen gün artış gösteren ticaret hacmimiz gelecekte çok daha iyi seviyelere ulaşacaktır" dedi.

YATIRIM VE TİCARET FIRSATLARI ELE ALINDI

"Türkiye-Azerbaycan İş Dünyası 100 Yılın Zirvesi", Türkiye ve Azerbaycan yatırım fırsatları ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik panel oturumlar ile devam etti.

KOBSKA Başkanı Nigar Alasgarova moderatörlüğünde gerçekleşen "Türkiye-Azerbaycan İlişkileri ve Gelecekteki Perspektifleri" panelinin ilk oturumunda, MÜSİAD Genel Başkanımız Mahmut Asmalı, KOBİA Başkanı Orxan Memmedov, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, AZPROMO Başkanı Yusif Abdullayev ve Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Temsilcisi Tamerlan Tağıyev, Türkiye ve Azerbaycan ticari ilişkilerine yönelik değerlendirme ve önerilerini paylaştı.

Burada konuşan KOBİA Başkanı Orxan Memmedov, Türkiye ile Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin geniş ve çok yönlü olduğunu belirterek, ticaret hacminin de yükselen bir ivmeyle devam ettiğini söyledi.

Türkiye-Azerbaycan İş Dünyası 100 Yılın Zirvesi'nin ticari ilişkileri geliştirmesi açısından çok önemli gördüklerini vurgulayan Memmedov, özellikle genç ve kadınların ikili ticarete daha çok dahil olması ve ticaret hacmini artırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.