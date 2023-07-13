Konutta talep durdu ikinci elde fiyatlar hızla düşüyor

Önce deprem ardından seçimler nedeniyle ertelenen konut satışları faizlerin yükselişinden darbe yedi. Konuta talep düşünce ikinci el ev fiyatları inmeye başladı. Yeni konutların fiyatında henüz düşüş yok.
Ancak emlakçılar, satışların olmadığını, bu nedenle de fiyatların önümüzdeki dönemde daha da hissedilir şekilde düşebileceğini belirtiyor. Emlakçılar, "Artık yatırım amaçlı ev satın alma dönemi bitti" diyor.
SATIŞ DA TALEP DE YOK
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, fiyatların düşeceğini belirterek, "Deprem konut piyasasında şok etkisi yarattı. Ancak fiyatlar artmadı. Eski yapılarda fiyatlar oldukça düştü. Yeni binalarda fiyatlar henüz düşmedi ama satış yok, talep yok. Birkaç aydır konut satın alma taleplerinde ciddi düşüş var. Eğer bu talep azlığı devam ederse yeni binalarda da satılık evlerin fiyatları düşecek" dedi.