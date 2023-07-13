Tamamlayıcı sağlık sigortası bütçe dostu bir çözüm sunuyor! Talepler her geçen gün artıyor





'SİGORTALI SAYISI KATLANDI'

Ek olarak hem ilk kez özel sağlık sigortası yaptıranlara hem de aile üyelerinin poliçe kapsamına alınabileceği aile indirimine özel yüzde 10'a varan indirim fırsatı da bulunuyor.



Tamamlayan Sağlık Sigortası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, şunları söyledi: "Sağlık söz konusu olduğunda tüm imkânlarımızı seferber ediyor, sevdiklerimizle uzun ve sağlıklı bir ömür geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak eğer sağlığımızda önlemimizi alırsak, istenmeyen bir sürprizle karşılaştığımızda büyük fedakârlıklar yapmamız gerekmez. 2023 yılı Ocak ayında, 2021 Aralık tarihine göre medikal enflasyon artış oranı yüzde 164'e çıkmış durumda. Bu oranı özel sağlık sigortasını tamamlayıcı sağlık sigortalarına göre daha fazla etkiledi. Dolayısıyla TSS daha bütçe dostu bir çözüm alternatifi. Tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü 10 yıldır mevcut ancak sigortalı sayısı son iki yılda ikiye katlanmış durumda. Sağlık sigortaları içerisinde özellikle pandemi döneminde büyük bir ivme kazanan tamamlayıcı sağlık sigortasında, 2023 yılının ilk 4 ayında toplam 3 milyon 430 bin kişinin tamamlayıcı sağlık sigortasını tercih ettiği görüyoruz."

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