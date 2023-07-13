Son dakika: Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı! Türkiye ihracat tarihinde bir ilk!

Buna göre, 2002 yılında Türkiye'nin ihracatı 36 milyar 59 milyon dolar olurken, bu ihracatın küresel ihracattan aldığı pay yüzde 0,55 oranındaydı. Türkiye'nin ihracatı 2012 döneminde 152 milyar 462 milyon dolara, küresel ihracattan aldığı pay da yüzde 0,82'ye çıktı. Bu oran, Türkiye'nin ihracatının 225 milyar 214 milyon dolar olduğu 2021 yılında ilk defa yüzde 1'i aşarak yüzde 1,01 seviyesine ulaştı. 2022'de Türkiye'nin ihracatı 254 milyar 172 milyon dolar, küresel ihracattan aldığı pay yüzde 1,02 olarak belirlendi.