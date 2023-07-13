Karadeniz'de selin neden olduğu yaralar sarılıyor! Her haneye destek verilecek





İlk tespitlere göre 13 mahalle ve 23 köyde ikamet eden 400'ün üzerinde hanenin afetten etkilendiğini belirten Göktaş, "Hasar tespit çalışmaları devam ederken afetten etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için hane başı olmak üzere 5 bin liraya kadar nakdi destekte bulunacağız" dedi.