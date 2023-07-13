Karadeniz'de selin neden olduğu yaralar sarılıyor! Her haneye destek verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzce'de yaşanan sel felaketinin ardından acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için bölgeye ilk etapta 2 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı.
İlk tespitlere göre 13 mahalle ve 23 köyde ikamet eden 400'ün üzerinde hanenin afetten etkilendiğini belirten Göktaş, "Hasar tespit çalışmaları devam ederken afetten etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için hane başı olmak üzere 5 bin liraya kadar nakdi destekte bulunacağız" dedi.
PRİMLER ERTELENİYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Batı Karadeniz'deki sel nedeniyle isteyen mükelleflerin prim ödemelerinin erteleneceğini duyurdu: "Bölgede faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın bağlı oldukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne talepte bulunmaları halinde prim ödemelerini 1 yıla kadar erteliyoruz."