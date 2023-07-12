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    Selzede KOBİ’lere 300 bin TL'ye kadar Acil Destek Kredisi!

    Sel felaketinden etkilenen küçük işletmelere Acil Destek Kredisi verilecek. İşte sizler için derlediğimiz 12 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Selzede KOBİ’lere 300 bin TL kredi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, selden etkilenen illerdeki KOBİ'lere Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 300 bin liraya kadar 'Acil Destek Kredisi' sağlanacağını duyurdu.

    Edinilen bilgiye göre; Acil Destek Kredisi Programı, 2023 yılı içerisinde yaşanan aşırı yağışlardan etkilenen Bartın, Düzce, Ordu, Zonguldak, Samsun, Kastamonu ve Sinop'taki işletmeler için geçerli olacak. Anaparası banka kaynaklarından karşılanmak üzere kullandırılacak kredilerde işletme başına azami limit 2022 yılı net satış hasılatı 300 bin liranın altında olan işletmeler için 200 bin lira olarak sağlanacak. Söz konusu illerde 2022 yılı net satış hasılatı 300 bin lira ve üstünde olan KOBİ'ler için ise 300 bin lira kredi kullandırılabilecek.

    AİLELERE 4.3 MİLYAR TL
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere sağladığı Aile Destek Programı kapsamında ödemeler hesaplara aktarıldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bugüne kadar hanelere sağlanan destek tutarının 39.3 milyar lirayı aştığını belirtti. Programdan 3.7 milyon hanenin yararlandığını ve hanelere gelirlerine göre 850-1.250 lira arasında destek verdiklerini aktaran Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 3.3 milyar lira aile, 1 milyar lira da çocuk desteği olmak üzere toplam 4.3 milyar lira ödeme yapıyoruz" diye konuştu.

    ELEKTRİK DESTEĞİ
    Ekim 2022'de Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği'nin Türkiye Aile Destek Programı'na eklendiğini hatırlatan Göktaş, "Çocuk desteği kapsamında aylık 350-650 lira ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Desteği ile de aylık 110-221 lira ödüyoruz" dedi.

    HALKALI-KAPIKULE 1.5 SAATE DÜŞECEK
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin üçüncü fazı olan Halkalı- Ispartakule kısmındaki tünel açma çalışmalarını başlatarak çok önemli bir aşamayı daha hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Tüm hatların tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1.5, yük taşıma süresi ise 6.5 saatten 2.5 saate düşecektir. Mevcut hat kapasitesinin de 4 katına çıkması hedeflenmektedir."

    BORSADA YENİ ZİRVE
    Borsa İstanbul'da rekorlar serisi devam ediyor. Seçimlerden sonra oluşan istikrar ve güven ortamı borsaya ilgiyi artırırken, endeksteki yükseliş yüzde 30'u geçti. Önceki günü yüzde 1.35 değer kazancıyla 6.270,41 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştiren BİST 100 endeksi, dün de rekorla açıldı. NATO zirvesindeki diplomatik başarının da etkisiyle güne yüzde 1.61 artışla 6.371,22 puan ile rekor seviyeden başlayan endeks, zirvesini, gün içinde 6.387 puana taşıdı. Endeks günü ise yüzde 1.48 yükselişle 6.362 puandan tamamladı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.400 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.200 ve 6.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. Analistler, endekste kısa vadeli düzeltmelerin olabileceğini de hatırlattı.



        15 TEMMUZ SERGİSİ YARIN AÇILIYOR
        15 Temmuz 2016 tarihinde, cumhuriyetimizi, ulusal egemenliğimizi ve laik devletimizi ortadan kaldırmayı amaçlayan FETÖ destekli hain darbe girişiminin kahraman Türk milleti tarafından bertaraf edilişinin yedinci yıldönümü sebebiyle Turkuvaz Medya Grubu tarafından Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon'da 13-16 Temmuz tarihleri arasında '15 Temmuz Fotoğraf Sergisi' düzenlenecek. Çok çeşitli kaynaklardan edinilen fotoğrafların ve Turkuvaz Medya arşivlerinde bulunan haber ve bilgi içeriklerinin yer alacağı sergi her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz bir şekilde Atatürk Kültür Merkezi'nde gezilebilecek.

        BİR REKOR DA ALTINDAN
        Gram altın da dün rekor kırdı. Haftanın ilk gününü 1.615 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, dün ise 1.626 lira ile yeni tarihi zirvesini gördü. Altının ons fiyatı da dün 1.936 dolara çıktı. Küresel altın fiyatları bugün açıklanacak ABD enflasyonunu bekliyor. Enflasyonun düşük gelmesi tahmin edilirken, FED'in bu sonuçla faiz artırımının yavaşlayacağı ihtimali yatırımcının altına olan ilgisini de artırıyor.

        OTOYA TEBDİLİ KIYAFETLE DENETİM
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el otomotivdeki denetimleri tebdili kıyafetle yaptıklarını belirterek, "Arkadaşlarımız tespit ettikleri haksız, uygunsuz faaliyetlere, stokçuluk faaliyetine ceza kesti" dedi. Bireysel satışta 3'ü aşan satışların yönetmelikte ticari satış olarak kabul edildiğini hatırlatan Bolat, "Yaklaşık 4 bin 800 kişi 50'den fazla satış yapmış. Bunlardan savunma istendi ve gerekli savunmaları alınıyor, cezalar kendilerine gönderilecek" şeklinde konuştu.

        VAKIFBANK'TAN BİR İLK
        Vakıfbank'ın kredi ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklı sera gazı emisyonlarına ilişkin bilim temelli azaltım hedefleri Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylandı. Böylece VakıfBank bilim temelli hedefleri SBTi tarafından onaylanan ilk Türk Bankası oldu. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "2032'ye kadar sera gazı emisyonlarımızı 1.5°C ile uyumlu seviyeye getirmek için yüzde 51 azaltımı hedefliyoruz" dedi.

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        Haberler Ekonomi Selzede KOBİ’lere 300 bin TL'ye kadar Acil Destek Kredisi!
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