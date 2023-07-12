Selzede KOBİ’lere 300 bin TL'ye kadar Acil Destek Kredisi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, selden etkilenen illerdeki KOBİ'lere Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 300 bin liraya kadar 'Acil Destek Kredisi' sağlanacağını duyurdu.

Edinilen bilgiye göre; Acil Destek Kredisi Programı, 2023 yılı içerisinde yaşanan aşırı yağışlardan etkilenen Bartın, Düzce, Ordu, Zonguldak, Samsun, Kastamonu ve Sinop'taki işletmeler için geçerli olacak. Anaparası banka kaynaklarından karşılanmak üzere kullandırılacak kredilerde işletme başına azami limit 2022 yılı net satış hasılatı 300 bin liranın altında olan işletmeler için 200 bin lira olarak sağlanacak. Söz konusu illerde 2022 yılı net satış hasılatı 300 bin lira ve üstünde olan KOBİ'ler için ise 300 bin lira kredi kullandırılabilecek.

AİLELERE 4.3 MİLYAR TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere sağladığı Aile Destek Programı kapsamında ödemeler hesaplara aktarıldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bugüne kadar hanelere sağlanan destek tutarının 39.3 milyar lirayı aştığını belirtti. Programdan 3.7 milyon hanenin yararlandığını ve hanelere gelirlerine göre 850-1.250 lira arasında destek verdiklerini aktaran Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 3.3 milyar lira aile, 1 milyar lira da çocuk desteği olmak üzere toplam 4.3 milyar lira ödeme yapıyoruz" diye konuştu.

ELEKTRİK DESTEĞİ

Ekim 2022'de Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği'nin Türkiye Aile Destek Programı'na eklendiğini hatırlatan Göktaş, "Çocuk desteği kapsamında aylık 350-650 lira ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Desteği ile de aylık 110-221 lira ödüyoruz" dedi.