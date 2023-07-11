Resmi tatillerde maaşlar yatıyor mu? 15 Temmuz Cumartesi maaş yatar mı 2023? Memur maaşları 15 Temmuz'da yatacak mı? 14 günlük fark...

Zamlı memur maaşları için araştırmalar sabah saatlerinden itibaren başladı. 15 Temmuz resmi tatiline denk gelen ödemeler hakkında detaylar merak ediliyor. Memurlar toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zamma ek olarak seyyanen 8 bin 77 lira zamlı maaş alacaklar. Peki, 15 Temmuz Cumartesi maaş yatar mı 2023? Resmi tatillerde maaşlar yatıyor mu? Memur maaşları 15 Temmuz'da yatacak mı? İşte detaylar...
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? 15 TEMMUZ'DA YATACAK MI?
Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde oranında zam alıyorlar.
Memurlar 15 Temmuz'da toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zamma ek olarak seyyanen 8 bin 77 lira zamlı maaş alacaklar.
ZAM ORANI NE KADAR?
Memur ve memur emeklileri temmuzda yüzde 10,90 enflasyon farkı, yüzde 6 da toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri temmuzda toplam yüzde 17,55 zam almaya hak kazandı.
Hükümetin Meclis'e sunduğu kanun teklifiyle memurlara yüzde 17,55'lik zamma ek olarak 8 bin 77 TL'lik seyyanen artış yapılacak.