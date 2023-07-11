Resmi tatillerde maaşlar yatıyor mu? 15 Temmuz Cumartesi maaş yatar mı 2023? Memur maaşları 15 Temmuz'da yatacak mı? 14 günlük fark...

Zamlı memur maaşları için araştırmalar sabah saatlerinden itibaren başladı. 15 Temmuz resmi tatiline denk gelen ödemeler hakkında detaylar merak ediliyor. Memurlar toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zamma ek olarak seyyanen 8 bin 77 lira zamlı maaş alacaklar. Peki, 15 Temmuz Cumartesi maaş yatar mı 2023? Resmi tatillerde maaşlar yatıyor mu? Memur maaşları 15 Temmuz'da yatacak mı? İşte detaylar...