İstanbul'da ekmek karmaşası: Her ilçede farklı fiyat!





GRAMAJLAR DEĞİŞİYOR

Gaziosmanpaşa'da fırıncılık yapan Cumhur Aydın, "Şu an 230 gram, 8 lira olarak devam ediyoruz. Biz 3 gün oldu zam yapalı" dedi. Beşiktaş'ta fırıncılık yapan Aşkın Çamlı da "Bizde ekmek 8 lira. Ekmek İşverenleri Sendikası tarafından tarife geldi.

230 gram ekmeğin 8 liradan satılacağı yönünde. Genel olarak 280 gramı 10 liraya geliyor. 250 gram 9 lira. Sendika bize ne derse biz o fiyatı uyguluyoruz" diye konuştu. Kağıthane'de fırıncılık yapan Nuran Pisikoğlu ise "Bizde ekmek 6 lira" açıklaması yaptı. Ekmek alan Yücel Zengin de "Ben 8.5 liraya aldım. Gramajları değişiyor, ekmeğin çeşidi değişiyor" ifadesini kullandı.