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    İstanbul'da ekmek karmaşası: Her ilçede farklı fiyat!

    İstanbul’da ekmek için Valilik ‘Artış yok. 200 gramı 5 TL’ dedi ancak ilçeden ilçeye farklı fiyatlar ve gramajlar ortaya çıktı. Vatandaş tepki gösterdi...

    Ekmek karmaşası
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    İstanbul'da fırıncıların ekmek tarifesi karmaşaya yol açtı. İstanbul Valiliği, 8 Temmuz'da, ekmeğin fiyatına zam gelmediğini ve 200 gramının 5 liradan satılması gerektiğini açıkladı. Valilik, farklı fiyattan satış yapan fırınlara ceza kesildiğini de belirtti.

    Buna karşın İstanbul'da birçok ilçede ekmeğin farklı gramaj ve fiyatlarla satıldığı görüldü. Beşiktaş ve Gaziosmanpaşa'da 8 liraya satılan 200- 230 gram arasında değişen ekmeğin, Kağıthane'deki fırınlarda da 6 liraya sunulduğu dikkat çekti. Fırıncılar "Maliyetler arttı" derken, vatandaş da fırınların fiyat uygulamasına tepki gösterdi.



    GRAMAJLAR DEĞİŞİYOR
    Gaziosmanpaşa'da fırıncılık yapan Cumhur Aydın, "Şu an 230 gram, 8 lira olarak devam ediyoruz. Biz 3 gün oldu zam yapalı" dedi. Beşiktaş'ta fırıncılık yapan Aşkın Çamlı da "Bizde ekmek 8 lira. Ekmek İşverenleri Sendikası tarafından tarife geldi.

    230 gram ekmeğin 8 liradan satılacağı yönünde. Genel olarak 280 gramı 10 liraya geliyor. 250 gram 9 lira. Sendika bize ne derse biz o fiyatı uyguluyoruz" diye konuştu. Kağıthane'de fırıncılık yapan Nuran Pisikoğlu ise "Bizde ekmek 6 lira" açıklaması yaptı. Ekmek alan Yücel Zengin de "Ben 8.5 liraya aldım. Gramajları değişiyor, ekmeğin çeşidi değişiyor" ifadesini kullandı.

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    Haberler Ekonomi İstanbul'da ekmek karmaşası: Her ilçede farklı fiyat!
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