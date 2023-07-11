e-Devlet başvuru ekranı açıldı! Haneden 1 kişi başvursa dahil yetiyor! ASHB o kişilere 1.250 TL ödüyor

Aile Destek Paketi aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere hanede kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen miktarlarda ödeme yapıyor. Sona erecek olan programın bu yıl da devam etmesi kararı alındı. Aile Destek Programı ödemelerinde ailenin gelir miktarına bağlı olarak yardım tutarı değişiklik gösteriyor.
Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabiliyor.
Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıkları göre belirleniyor.