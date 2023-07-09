Türkiye havacılıkta zirveye uçtu! İstanbul Havalimanı ve Türk Hava Yolları listede tepeye tırmandı

Türkiye havacılık alanında yaptığı yatırımlarla uçak trafiği ve yolcu kapasitesinde Avrupa liderliğine yerleşti. Türkiye'nin yolcu ve çevre dostu havalimanlarını dünyanın zirvesine taşıyan başarılar, küresel havacılık otoritesinin raporlarına da yansıdı.
EN YOĞUN HAVALİMANI
Eurocontrol Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nda yer alan hava trafik istatistiklerine göre, yapıldığı dönemde sözde muhalefetin çeşitli eleştirilerine konu olan İstanbul Havalimanı günlük ortalama 738 kalkış ve günlük ortalama bin 525 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
REKORLAR KIRDI
Antalya Havalimanı ise günlük ortalama 456 kalkışla 8. sırada yer alırken, günlük bin 8 uçuş ile de Avrupa'nın 7. sırasında yer aldı. Her iki havalimanı da böylece pandemi öncesi dönemde yani 2019 yılında yakaladıkları performansların üzerine çıkarak rekorlar kırdı.
11 Haziran 2023 Pazar günü, İstanbul Havalimanı'nda bin 684 varış/iniş ile yeni bir havalimanı ağı rekoru kırıldı. İstanbul Havalimanı bu uçak trafiği ile en yoğun Avrupa havalimanı rekorunu 60 uçuşla geride bıraktı.