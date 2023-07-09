Türkiye havacılıkta zirveye uçtu! İstanbul Havalimanı ve Türk Hava Yolları listede tepeye tırmandı

Birinci sırada 6 bin 122 uçuş ile İngiltere yer alırken, bu ülkeyi sırasıyla 5 bin 437 uçuş ile İspanya, 5 bin 245 uçuş ile Almanya, 4 bin 793 uçuş ile Fransa ve 4 bin 345 uçuş ile İtalya takip etti.